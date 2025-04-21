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Может ли короткое «перемирие» Путина стать началом мира: обозреватель BBC анализирует шаг Кремля
Мы видим только верхушку айсберга, что оставляет открытой возможность для самых неожиданных заявлений со стороны политиков, отметил обозреватель BBC Стивен Розенберг.
Российские власти отказались от идеи о 30-дневном прекращении огня, которую в марте выдвинул президент США Дональд Трамп, вместо этого российский диктатор Путин объявил о 30-часовом «перемирии» на Пасху.
Об этом пишет обозреватель BBC Стивен Розенберг.
Розенберг отметил, что инициативу властителя Кремля встретили скептически в Украине. В соцсетях президент Владимир Зеленский написал, что «российская армия пытается создать впечатление прекращения огня, в то время как в некоторых районах все еще продолжают отдельные попытки наступать и наносить урон Украине».
Российские военные также обвинили Украину в нарушении режима прекращения огня.
Скептики выразили мнение, что 30-часовое перемирие — это не стремление к миру, а поддержание хороших отношений с Белым домом.
«Объявив об одностороннем перемирии, пусть и кратковременном, Кремль может утверждать, что именно РФ, а не Украина, предана миру», — выразил мнение обозреватель.
«Помните, что это кратковременное прекращение огня было объявлено в очень сжатые сроки. Субботнее объявление не дало ни одной из сторон времени полностью к нему подготовиться», — подчеркнул Розенберг.
Но есть и более оптимистическая точка зрения, отметил он. Хотя «пасхальное перемирие» Кремля стало неожиданностью, оно не возникло из ниоткуда. В последние недели велась интенсивная международная дипломатия, направленная на прекращение боевых действий.
Обозреватель задался вопросом, может ли 30-часовое прекращение огня каким-то образом перерасти во что-то более всеобъемлющее? Он считает, что сейчас это сложно увидеть.
«С другой стороны, когда дело касается дипломатии, мы не посвящены всем разговорам, которые проходят за закрытыми дверями, или в детали возможных обсуждаемых соглашений», — рассуждает журналист и добавляет, что мы видим только верхушку айсберга, что оставляет открытой возможность для самых неожиданных заявлений.
Напомним, британский аналитик назвал три важные причины, почему Путин объявил «Пасхальное перемирие».