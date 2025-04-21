Может ли короткое «перемирие» Путина стать началом мира: обозреватель BBC анализирует шаг Кремля

Путин объявлял 30-часовое перемирие / © ТСН.ua

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Российские власти отказались от идеи о 30-дневном прекращении огня, которую в марте выдвинул президент США Дональд Трамп, вместо этого российский диктатор Путин объявил о 30-часовом «перемирии» на Пасху.

Об этом пишет обозреватель BBC Стивен Розенберг.

Розенберг отметил, что инициативу властителя Кремля встретили скептически в Украине. В соцсетях президент Владимир Зеленский написал, что «российская армия пытается создать впечатление прекращения огня, в то время как в некоторых районах все еще продолжают отдельные попытки наступать и наносить урон Украине».

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Российские военные также обвинили Украину в нарушении режима прекращения огня.

Скептики выразили мнение, что 30-часовое перемирие — это не стремление к миру, а поддержание хороших отношений с Белым домом.

«Объявив об одностороннем перемирии, пусть и кратковременном, Кремль может утверждать, что именно РФ, а не Украина, предана миру», — выразил мнение обозреватель.

«Помните, что это кратковременное прекращение огня было объявлено в очень сжатые сроки. Субботнее объявление не дало ни одной из сторон времени полностью к нему подготовиться», — подчеркнул Розенберг.

Но есть и более оптимистическая точка зрения, отметил он. Хотя «пасхальное перемирие» Кремля стало неожиданностью, оно не возникло из ниоткуда. В последние недели велась интенсивная международная дипломатия, направленная на прекращение боевых действий.

Обозреватель задался вопросом, может ли 30-часовое прекращение огня каким-то образом перерасти во что-то более всеобъемлющее? Он считает, что сейчас это сложно увидеть.

«С другой стороны, когда дело касается дипломатии, мы не посвящены всем разговорам, которые проходят за закрытыми дверями, или в детали возможных обсуждаемых соглашений», — рассуждает журналист и добавляет, что мы видим только верхушку айсберга, что оставляет открытой возможность для самых неожиданных заявлений.

Напомним, британский аналитик назвал три важные причины, почему Путин объявил «Пасхальное перемирие».