Может ли Молдова объединиться с Румынией: Санду ответила

Моя Санда / © Associated Press

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что поддержала бы идею объединения страны с Румынией, однако только при условии положительного результата на общенациональном референдуме.

Такое мнение высказала в эфире британского подкаста The Rest is Politics.

По словам Санду, геополитическая ситуация заставляет маленькие государства искать более надежные способы защиты своей демократии и суверенитета.

«Посмотрите, что происходит сегодня вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Маленькой стране, как Молдова, становится все труднее выжить как демократию, как суверенную страну и, конечно, противостоять России», — подчеркнула президент.

Несмотря на собственную приверженность идее сближения с Бухарестом, Майя Санду признала, что сейчас внутри страны нет консенсуса по этому вопросу. Она отметила, что большинство граждан Молдовы пока не поддерживают идею воссоединения, поэтому приоритетом остается интеграция в Европейский Союз.

«Большинство людей в Молдове не поддерживают идею воссоединения, в отличие от вступления в ЕС, которое является более реалистичной целью», — добавила Санду.

Исторический и политический контекст

Молдова была частью Румынии в 1918-1940 годах до советской оккупации. После обретения независимости в 1991 идея юнионизма (объединения) остается важной частью политического дискурса. Основными противниками этого процесса в Молдове пророссийские силы — коммунисты и социалисты.

В то же время культурное сближение продолжается: весной 2023 года парламент Молдовы официально изменил название государственного языка в Конституции с «молдавского» на «румынский».

Ранее мы писали, что правительство Молдовы совместно с Европейским Союзом и Соединенными Штатами активно работает над новой стратегией или «дорожной картой» реинтеграции страны. Однако детали плана остаются нераскрытыми. Такую информацию сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Валериу Киверь после заседания правительства.