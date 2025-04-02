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Может ли Польша направить в Украину миротворцев после президентских выборов - Сикорский ответил
Сикорский также отметил, что Польша станет ключевым участником в процессе послевоенного обновления Украины.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не ожидает изменения позиции Варшавы по направлению военных в Украину даже после президентских выборов.
Об этом он сказал в интервью, отвечая на вопрос о возможном введении польских миротворцев.
“Я так не думаю”, — ответил Сикорский на вопрос, возможно ли такое решение после выборов.
В то же время, он выразил уверенность в готовности НАТО защищаться в случае угрозы. “Мы готовы дать отпор российской агрессии”, — подчеркнул министр, подчеркнув, что доверяет 5-й статье Североатлантического договора.
Сикорский также отметил, что Польша станет ключевым участником в процессе послевоенного обновления Украины:
“Из-за языковой близости и логистики мы будем логистическим центром этой реконструкции”, — пояснил он.
Кроме того, глава МИД добавил, что не планирует переговоры с Сергеем Лавровым, даже на фоне шагов США в направлении нормализации диалога с Россией.
Ранее сообщалось, что Польша передала Украине ее гражданина, подозреваемого в работе на Россию.