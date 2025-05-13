Может ли Путин подготовить новое наступление за 30-дневное перемирие: ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил, может ли Россия воспользоваться 30-дневным перемирием для подготовки нового наступления.

Об этом глава государства заявил 13 мая во время встречи со СМИ.

«Я считаю, что срока этого никому не будет достаточно, чтобы восстановить силы наполню. То есть тридцатидневное прекращение огня — это больше о деэскалации, о возможности открыть диалог. Именно об этом идет речь», — заявил Зеленский.

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Президент также ответил, как 30-дневное перемирие повлияет на поставки оружия Украине.

«Поэтому так и реагируют Соединенные Штаты и Европа, когда Россия, например, говорит, что мы хотим, чтобы в этот момент не было поставок и тому подобное. Поставки так не идут. Это никому не поможет. И русским это не поможет. Остановится, какие поставки? Они уже месяцы есть в Европе, та или иная техника, то или иное оружие. Это не является секретом даже для русских. Они это понимают.

Он отметил, что то оружие, которое было отправлено из США еще полгода назад из Соединенных Штатов Америки потом приходит.

«Поэтому это не поможет. Это не об этом. Это условие оно опять таки не живое, оно не структурное. Оно не о чем. Об этом могут говорить только люди, которые не разбираются в формате поставок оружия», — заявил глава государства.

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Напомним, Зеленский рассказал, каких санкций ждать, если Путин не появится в Стамбуле.