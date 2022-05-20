"Может ли Путин проиграть войну?": политолог из США считает, что президент РФ физически не переживет поражение

"Может ли Путин проиграть войну?": политолог из США считает, что президент РФ физически не переживет поражение

Президент России Владимир Путин в случае поражения в войне против Украины может повторить судьбу царя Николая II, то есть может потерять не только власть, но и собственную жизнь.

Путин также может войти в историю как человек, потерявший Украину.

Такое мнение высказал политолог из Гарварда Грэм Эллисон в интервью изданию Der Spiegel.

"Есть один вопрос, над которым больше всего размышляет руководство Пентагона и Белого дома: может ли Путин проиграть эту войну, и если поражение будет однозначным, сможет ли он ее пережить? Я не знаю, каков их ответ. Мой ответ – нет", – сказал американский политолог.

Также читайте Путин не зависит он мнения общества о войне и его отстранения ждать не стоит – разведка США

Эллисон добавил, что Путин прав, считая, что в случае явного поражения в войне он потеряет власть и, возможно, свою жизнь – так же, как это сделал царь Николай II в 1918 году.

"Путин войдет в российскую историю как человек, потерявший Украину и, возможно, даже возродивший ее... Это не лучшая для него перспектива", — отметил эксперт.

Он также выразил мнение, что если хозяину Кремля придется выбирать между поражением и эскалацией насилия, он изберет последнее.

Напомним, накануне российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, что не доверяя генералам, Путин решил руководить войной собственноручно – "в таком случае финал будет похож на судьбу Николая II. Он также сам возглавлял ставку в период Первой мировой войны".

Трибунал для Путина и рашистов! Сибига рассказал о юридической борьбе Украины против агрессии России

Читайте также: