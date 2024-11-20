В администрации кремлевского "фюрера" Владимира Путина заявили, что диктатора не устроит заморозка войны. Мол, публикация Reuters не соответствует действительности.

Об этом заявил пресс-секретарь "фюрера" Дмитрий Песков в комментариях росСМИ.

По его словам, заморозка войны Москву не устраивает.

"Президент также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки этого конфликта (войны в Украине – Ред.) нам не подойдет. Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны", — заявил Песков.

Тем не менее, Путин якобы готов к переговорам с Киевом. Спикер Песков подчеркнул, что диктатор "действительно неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам".

Информация Reuters

Издание со ссылкой на пять источников, осведомленных с мнением Кремля, сообщило, что Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня в Украине с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. В то же время, он исключает любые серьезные территориальные уступки и настаивает на отказе Украины от стремления присоединиться к НАТО.

Один из лучших российских экспертов по Америке Дмитрий Саймс, эмигрировавший в США из Советского Союза в 1973 году, сказал, что соглашение о прекращении огня можно достичь относительно быстро. Но более широкого долгосрочного соглашения, которое учитывало бы проблемы безопасности как Украины, так и России, было бы чрезвычайно сложно достичь.

"На мой взгляд, было бы очень трудно добиться большого соглашения, поскольку позиции обеих сторон очень далеки", – сказал Саймс.

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