Могут ли США реально прекратить военную помощь Украине в случае провала "мирного плана": эксперт ответил

Дональд Трамп / © Associated Press

Заявления Президента США Дональда Трампа о необходимости «подписать (мирный план — ред.) или воевать без США» — очередной акт давления в его фирменном бизнес-стиле.

Об этом рассказал аналитик Совета внешней политики «Украинская призма» Евгений Костогрызов.

Он объяснил, что это давление не случайно совпало с внутриполитическими проблемами Трампа.

Трамп воспользовался внутренней слабостью Украины для собственных интересов, но, по словам эксперта, физических возможностей прекратить военную помощь действительно немного.

Костогрызов подчеркнул, что даже если Президент США захочет ограничить экспорт оружия в Украину, это приведет к большим политическим проблемам внутри страны.

«Оружейные компании с мощными лоббистами вряд ли позволят отмену многомиллиардных заказов. Я уверен, что Трамп потеряет политическую поддержку и над этим будут работать серьезные силы. Поэтому его советники будут наоборот отказывать его от таких шагов», — отметил эксперт.

Хотя Трамп может временно ограничить, например, обмен разведывательной информацией, требующей от Украины адаптации, его способность полностью прекратить поставки закупаемого за европейские средства оружия ограничена.

На фоне ультиматума Трампа о неделе на принятие его мирной инициативы Костогризов подчеркнул, что для Украины главная задача — получить максимальную поддержку от ЕС.

Это позволит нивелировать потенциальные риски от США, поскольку для Трампа Украина не является ключевым союзником.

Напомним, европейские союзники подвергли резкой критике «мирный план» Дональда Трампа и предложили изменить по меньшей мере четыре его ключевых пункта. Как сообщает BILD, Европа категорически отвергает идею признания Крыма и всей Донецкой области российскими, отмечая, что границы не могут меняться силой.

Союзники также выступают против требования сократить украинскую армию до 600 тысяч военных, считая это опасным и делает Украину уязвимой перед РФ. Европейцы не убеждают и обещания Кремля «не нападать», поскольку Россия неоднократно нарушала предварительные соглашения.

Отдельную обеспокоенность вызывает пункт, который позволил бы России извлекать выгоду от будущего замороженных активов — его в ЕС предлагают пересмотреть радикально.