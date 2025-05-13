Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа о быстром окончании войны в Украине, его подход к миротворческому процессу оказался провальным. И теперь, если он выйдет из переговорного процесса, Украине грозит бесконечная жестокая война и риск новых потерь территорий. К тому же, такой поворот событий будет «еще одним ударом по мечте Трампа» сыграть величественную роль миротворца.

Об этом говорится в статье Филиппа Гордона и Ребекки Лисснер, двух членов администрации экс-президента США Джо Байдена, опубликованной изданием Foreign Policy.

По мнению авторов публикации, у Трампа есть вполне приемлемая для него альтернатива, которая позволит ему одновременно сохранить лицо и сдвинуть с места миротворческий процесс. Речь идет о том, чтобы немного увеличить давление на Москву и пригрозить кремлевским властям четкими конкретными последствиями, которые они получат, если и дальше будут продолжать агрессивную войну.

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«Если Трамп хочет добиться успеха как миротворец, то вместо того, чтобы отказываться от участия в мирных переговорах, ему было бы разумнее проверить предположение о том, что даже немного большее давление на Москву, даже без необходимости для США брать на себя масштабные финансовые обязательства, против которых он выступает, может помочь положить конец войне», — отметили экс-чиновники Белого дома.

По их мнению, исправить ситуацию можно, но Трамп должен сделать для этого четыре важных шага:

Поддержать новый двухпартийный пакет санкций против РФ, разработанный в Сенате, который усилит давление прежде всего на энергетический сектор российской экономики. Это может заставить Путина задуматься об окончании войны. Потратить уже санкционированные Конгрессом деньги (3,8 млрд долларов) на военную помощь Украине. Или даже пригрозить Кремлю новыми траншами помощи Украине, которые будут выделяться до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение. Это не только выиграет Украине время на поле боя, но и станет сигналом для Путина, что Соединенные Штаты не покинут Украину один на один с агрессором, несмотря на ожидания и ожидания Кремля. Ускорить усиление ПВО Украины, что усилит выносливость Украины, уменьшит жертвы среди мирного населения и разрушение гражданской инфраструктуры, в том числе и объектов энергосистемы. Это разрушит надежды Путина на то, что дух украинцев может быть сломлен. Достичь договоренностей с Европой о дополнительной помощи Украине посредством обучения, оружия и финансирования. В идеале соглашение предусматривало бы использование или по крайней мере угрозу использования около 200 миллиардов долларов российских активов, замороженных в Европе, для оплаты помощи Украине для обороны и послевоенного восстановления.

«В совокупности эти шаги покажут Путину, что он не добьется перезагрузки с Соединенными Штатами и не воспользуется своей личной связью с Трампом, пока идет война в Украине», — уверены авторы статьи.

В то же время, они заметили, что любые шаги Трампа не дают никаких гарантий, что Путин согласится пойти на компромисс или откажется от своих максималистских целей.

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«Он все время верил, что сможет переждать Запад даже ценой больших потерь. Победа Трампа и его отход от Украины, казалось, подтвердили мудрость этой ставки. Но теперь, когда начальный подход Трампа провалился, у президента США все еще есть время попробовать другую стратегию», — подытожили Филипп Гордон и Ребекка Лисснер.

Напомним, европейские партнеры угрожали ввести усиленные санкции против РФ, чтобы повлиять на Путина. По мнению политолога Евгения Магды, у Европы нет возможностей ввести санкции, которые кардинально изменили бы ход боевых действий.