Может ли Украина согласиться на "границы 24 февраля": в ОП ответили

Украина не согласится на мирные переговоры, если там будет идти речь об отказе от территорий.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

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На вопрос журналиста, может ли Украина согласиться на так называемые "границы до 24 февраля 2022 года" (т.е. отказ от Крыма и оккупированной до полномасштабного вторжения части Донбасса), Подоляк ответил категорически: "Нет, нет никаких возможностей договориться о таких границах".

"Любые договоренности на условиях Украины будут означать конец России, в том виде, какой она сегодня имеет. Так же любые договоренности на условиях России будут означать конец Украины в том виде, в каком есть сегодня. Это очевидные вещи, и об этом надо говорить", – говорит Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что Россия понимает только силу. Поэтому, чтобы сформировать какие-то переговоры, нужно нанести существенные поражения России на линии фронта. А для этого нам нужно больше оружия.

"Также нужно говорить с нашими партнерами и странами, занимающими нейтральные позиции, что именно мы вкладываем в понимание переговоров. Чтобы не было этих "фантастических" предложений договориться с Россией и отдать ей все, чего она хочет, чтобы получить мир", – добавил Подоляк.

Он не исключает, что Россия вообще не хочет настоящих переговоров, а лишь ультимативных переговоров.

"Мол, вы нам все отдадите, встанете на колени, мы вас еще немного поубиваем, а потом поговорим и вы подпишите капитуляцию. Кто сказал, что Россия, пока не проиграет, будет вести какие-то другие переговоры", — подытожил советник главы ОП.

Напомним, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, в первые дни полномасштабной войны являвшийся участником переговоров с россиянами в Беларуси, рассказал, что россияне "были готовы закончить войну".

Советник главы ОП Михаил Подоляк также объяснил, можно ли было остановить войну на переговорах в Беларуси.

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