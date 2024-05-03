Может ли Украина согласиться на "границы 24 февраля": в ОП ответили

Подоляк подчеркнул, что "любые договоренности на условиях России будут означать конец Украины".
Украина не согласится на мирные переговоры, если там будет идти речь об отказе от территорий.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".
На вопрос журналиста, может ли Украина согласиться на так называемые "границы до 24 февраля 2022 года" (т.е. отказ от Крыма и оккупированной до полномасштабного вторжения части Донбасса), Подоляк ответил категорически: "Нет, нет никаких возможностей договориться о таких границах".
"Любые договоренности на условиях Украины будут означать конец России, в том виде, какой она сегодня имеет. Так же любые договоренности на условиях России будут означать конец Украины в том виде, в каком есть сегодня. Это очевидные вещи, и об этом надо говорить", – говорит Подоляк.
Советник руководителя ОП подчеркнул, что Россия понимает только силу. Поэтому, чтобы сформировать какие-то переговоры, нужно нанести существенные поражения России на линии фронта. А для этого нам нужно больше оружия.
"Также нужно говорить с нашими партнерами и странами, занимающими нейтральные позиции, что именно мы вкладываем в понимание переговоров. Чтобы не было этих "фантастических" предложений договориться с Россией и отдать ей все, чего она хочет, чтобы получить мир", – добавил Подоляк.
Он не исключает, что Россия вообще не хочет настоящих переговоров, а лишь ультимативных переговоров.
"Мол, вы нам все отдадите, встанете на колени, мы вас еще немного поубиваем, а потом поговорим и вы подпишите капитуляцию. Кто сказал, что Россия, пока не проиграет, будет вести какие-то другие переговоры", — подытожил советник главы ОП.
Напомним, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, в первые дни полномасштабной войны являвшийся участником переговоров с россиянами в Беларуси, рассказал, что россияне "были готовы закончить войну".
Советник главы ОП Михаил Подоляк также объяснил, можно ли было остановить войну на переговорах в Беларуси.
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