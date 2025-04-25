Может ли Украина вернуть Крым: Зеленский прокомментировал заявление Трампа

Атака ВСУ на Крым / © коллаж ТСН.ua/Bene Gusto

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У Украины действительно недостаточно оружия для того, чтобы освободить оккупированный Крым.

Об этом заявил во время общения с журналистами в пятницу, 25 апреля, президент Украины Владимир Зеленский.

Тем самым он согласился с американским лидером Дональдом Трампом, который критически оценил возможности ВСУ деоккупировать полуостров вооруженным путем.

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«Это правда то, что говорит президент Трамп. Я согласен с ним, что у нас сегодня нет достаточно оружия», — сказал украинский лидер.

При этом Зеленский подчеркнул, что в Украине достаточно людей для этого.

«Наши люди — это главное, самое главное. Но говорить, что у нас нет армии — это неправда, я так считаю», — сказал он.

Украинский президент добавил, что есть разные возможности давления на РФ, чтобы обсуждать территориальные вопросы после безусловного прекращения огня.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Крым «останется с Россией», и якобы президент Украины Зеленский «это понимает».