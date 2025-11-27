Может ли Верховная Рада изменить Конституцию ради «мирного соглашения»: депутат ответил

Территориальные уступки. / © ТСН.ua

Верховная Рада не возьмет на себя ответственность по изменению Конституции Украины в пользу агрессорки Российской Федерации. Изменения в основной закон государства, связанные с уступками России невозможны даже в рамках мирного договора.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

"Украинский парламент не возьмет на себя ответственность - вносить изменения в Конституцию по территориальным уступкам РФ", - подчеркнул депутат.

По его словам, иначе станет прецедентом то, что военной силой можно любую страну захватить.

Нагорняк говорит, что даже менее чувствительные вопросы, как отказ от вступления в НАТО, не будут иметь поддержки в Верховной Раде. Он пояснил, что для конституционного большинства необходимо более 300 голосов. По мнению депутатов, такие решения в зале невозможны.

"Россияне продвигали все эти пункты, понимая, что Украина их не одобрит и потом обвинят Украину в том, что, мол, смотрите, мы же хотим мира, но они не хотят", - высказался представитель "Слуги народа".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что территории, количество войск, альянсные возможности - это наиболее чувствительные вопросы "мирного плана". Именно они требуют разговора на самом высоком уровне между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра говорит, что территориальные уступки РФ в мирном плане – это приглашение к новой войне. Территориальная целостность и суверенитет Украины, как и ответственность агрессорки России, не должны быть предметом торга. Мир должен быть справедливым.

Кроме того, госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина не рассматривает вопрос изменения границ. По ее словам, возможные дискуссии могут касаться только технических деталей определения «линии остановки», а «смена украинских границ не то, что может быть предметом переговоров».