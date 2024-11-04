Может ли война завершиться без деоккупации территорий Украины: Ермак дал ответ

Ермак подчеркнул, что ни одно дипломатическое решение не должно допускать повторения агрессии в будущем.

В Украине война может закончиться разными путями и один из таких путей – это дипломатический путь.

Об этом в интервью Наталии Мосейчук на информационном телемарафоне рассказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Но этот дипломатический путь не может начинаться ни с линии 24 февраля 2022 года. Это будет несправедливо, это будет неправильно и это не будет соответствовать международному праву и это, к сожалению, создаст угрозы, что это может повториться. Это мое мнение", — отметил Ермак.

Глава Офиса президента добавил, что Украина должна вернуть все свои территории и всех своих людей.

Напомним, бывший глава МИД Павел Климкин отметил, что изменения в Конгрессе США после выборов будут иметь не меньшее влияние, чем фигура нового американского президента. Он подчеркнул, что результаты президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября, определят не только дальнейший курс для развития Украины.

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