Может ли за атакой дронов на Польшу стоять Украина: Туск сделал важное заявление

Сообщение о том, что за якобы вторжением российских дронов в Польшу стоит Украина, – это манипуляция и дезинформация.

Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности, сообщает RMF FM.

"Мы отвергаем все манипуляции и дезинформацию, которые утверждают, что за нападением стоит Украина. Ответственность лежит в Российской Федерации", - подчеркнул глава правительства Польши.

Он подчеркнул, что страна "всё точнее" выявляет тех, кто "будь то по политическим причинам, глупости, то ли по предательству, использует российскую пропаганду и дезинформацию". Реакцию Варшавы на события ночью 10 сентября он назвал "очень сдержанной и уместной".

Глава Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич полностью поддержал премьера Туска и заявил, что нарушившие польское воздушное пространство дроны прибыли из России и были оттуда отправлены.

"Как я уже говорил в самом начале, это (запуск БпЛА – Ред.) сделала Российская Федерация", - подчеркнул он.

Напомним, ночью 10 сентября дроны РФ совершили налет на Польшу. Впрочем, в НАТО говорят, мол, пока сомневаются, действительно ли эта атака была намеренной. Также главнокомандующий силами Альянса в Европе Алексус Гринкевич заявил, что информация о точном количестве БпЛА также нуждается в уточнениях.

Отметим, что премьер Дональд Туск заявлял, что, предварительно, 19 БпЛА атаковали Польшу. Четыре дрона сбили. По его словам, около 23:30 произошло первое нарушение воздушного пространства страны, а последнее - в 6:30 утра 10 сентября. Большинство БПЛА пересекли территорию республики из Беларуси.