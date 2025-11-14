Может ли Зеленский быть причастным к коррупции в энергетике: Ермак дал четкий ответ

Владимир Зеленский и Андрей Ермак / © Андрей Ермак/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский не причастен к коррупции в энергетической сфере.

Об этом заявил руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак в интервью Politico.

«Президент Украины Владимир Зеленский является очень принципиальным человеком и не коррумпированным», — цитирует издание Ермака.

По его мнению, президент Украины должен быть вне подозрения, ведь именно он «объявил борьбу» с коррупцией и разрешил проводить «совершенно свободные расследования», мол, это доказывает, что антикоррупционные органы являются «независимыми и действенными».

В то же время Ермак предположил, что «некоторые политические силы используют» антикоррупционные расследования для дискредитации украинского руководства, а разрушающие репутацию безосновательные обвинения могут «случиться с кем-либо».

«Прежде чем судить людей, необходимые суды и расследования», — добавил он.

Что предшествовало

Напомним, 10 ноября НАБУ обнародовало подробности масштабной коррупционной схемы в государственном предприятии «Энергоатом», разоблаченной во время операции «Мидас».

По данным следствия, организованная группировка систематически получала «откаты» в размере 10–15% от суммы контрактов. Схему назвали «Шлагбаум».

Президент Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министер энергетики Светлана Гринчук должны покинуть свои должности из-за дела, связанного с коррупционной схемой в «Энергоатоме».

Впоследствии Светлана Гринчук, занимавшая должность министерства энергетики Украины, подала заявление об увольнении.