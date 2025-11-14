- Дата публикации
Может ли Зеленский быть причастным к коррупции в энергетике: Ермак дал четкий ответ
Андрей Ермак предположил, что «некоторые политические силы используют» антикоррупционные расследования для дискредитации украинского руководства, а разрушающие репутацию безосновательные обвинения могут «случиться с кем-либо».
Президент Украины Владимир Зеленский не причастен к коррупции в энергетической сфере.
Об этом заявил руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак в интервью Politico.
«Президент Украины Владимир Зеленский является очень принципиальным человеком и не коррумпированным», — цитирует издание Ермака.
По его мнению, президент Украины должен быть вне подозрения, ведь именно он «объявил борьбу» с коррупцией и разрешил проводить «совершенно свободные расследования», мол, это доказывает, что антикоррупционные органы являются «независимыми и действенными».
В то же время Ермак предположил, что «некоторые политические силы используют» антикоррупционные расследования для дискредитации украинского руководства, а разрушающие репутацию безосновательные обвинения могут «случиться с кем-либо».
«Прежде чем судить людей, необходимые суды и расследования», — добавил он.
Что предшествовало
Напомним, 10 ноября НАБУ обнародовало подробности масштабной коррупционной схемы в государственном предприятии «Энергоатом», разоблаченной во время операции «Мидас».
По данным следствия, организованная группировка систематически получала «откаты» в размере 10–15% от суммы контрактов. Схему назвали «Шлагбаум».
Президент Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министер энергетики Светлана Гринчук должны покинуть свои должности из-за дела, связанного с коррупционной схемой в «Энергоатоме».
Впоследствии Светлана Гринчук, занимавшая должность министерства энергетики Украины, подала заявление об увольнении.