"Может, пора убрать Россию из Совбеза ООН?" – Данилов о решении Международного суда

Если РФ исключат из Совбеза ООН, она не сможет ветировать решение в поддержку Украины.
Поскольку Россия отказалась выполнять решение Международного уголовного суда ООН и не собирается прекращать войну в Украине, то РФ следует исключить из Совбеза Организации.
Об этом 17 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.
"Есть решение суда ООН, которое Российская Федерация говорит, что выполнять его не собирается. Тогда у меня вопрос – а что тогда в Совбезе ООН делает Российская Федерация? Может, пора оттуда ее убирать, если она не хочет выполнять те правила и нормы, существующие в цивилизованном современном мире?" – заявил Данилов.
Напомним, 16 марта Международный уголовный суд ООН принял решение, которым обязал Россию немедленно прекратить вторжение в Украину.
Тем не менее, Россия отказалась выполнять требование Международного суда ООН.
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