"Может, пора убрать Россию из Совбеза ООН?" – Данилов о решении Международного суда

"Может, пора убрать Россию из Совбеза ООН?" – Данилов о решении Международного суда

Если РФ исключат из Совбеза ООН, она не сможет ветировать решение в поддержку Украины.

Поскольку Россия отказалась выполнять решение Международного уголовного суда ООН и не собирается прекращать войну в Украине, то РФ следует исключить из Совбеза Организации.

Об этом 17 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

"Есть решение суда ООН, которое Российская Федерация говорит, что выполнять его не собирается. Тогда у меня вопрос – а что тогда в Совбезе ООН делает Российская Федерация? Может, пора оттуда ее убирать, если она не хочет выполнять те правила и нормы, существующие в цивилизованном современном мире?" – заявил Данилов.

Напомним, 16 марта Международный уголовный суд ООН принял решение, которым обязал Россию немедленно прекратить вторжение в Украину.

Тем не менее, Россия отказалась выполнять требование Международного суда ООН.