Может пойти по пути Украины: Лавров пригрозил Молдове за желание вступить в НАТО

Глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров обвинил Молдову в желании вступить в НАТО, заявив, что страну превращают в "анти-Россию". Кишинев отреагировал на упреки Лаврова, сказав, что его заявление является частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии.

Соответствующее заявление Лавров сделал в очередном интервью российскому пропагандистскому телеканалу.

Глава МИД России заявил, что Молдова после Украины якобы "попала под влияние Запада".

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В то же время президента Майю Санду Лавров считает мол "незаконно избранной". Он обвинил Санду в том, что президент "рвется в НАТО" и "у нее румынское гражданство, готова объединиться с Румынией".

"Молдова – одна из стран, которую Запад хочет превратить в очередную анти-Россию. Пытался и пытается он это сделать и в отношении Грузии", – так ответил Лавров на вопрос, какая страна вокруг России может пойти по пути Украины.

"Это одна из стран, которые Запад хочет превратить в очередную антиРоссию", – добавил он.

В свою очередь, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы ответило, что заявление Лаврова является частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии. В Молдове напомнили России о демократии и свободе выбора.

В Кишиневе отрицают заявления главы российской дипломатии, отметив, что его слова не соответствуют правде.

"Напоминаем российской стороне, что Молдова идет по пути европейской интеграции. Молдова и ее жители, независимо от политических или геополитических преимуществ, стремится к миру, свободе и демократии. Будем благодарны всем странам, в том числе и России, за уважение решения нашего народа. Молдова четко избрала свое будущее, и это будущее будет частью свободного мира", — говорится в заявлении министерства.

Напомним, ранее депутат молдавского парламента от провластной партии "Действие и солидарность", в которую входит президент Майя Санду, предложил проблему Приднестровья решить с участием Украины и НАТО.

В Министерстве иностранных дел Молдовы считают, что победа Украины в войне с РФ будет способствовать выведению российских военных из самопровозглашенного Приднестровья.

Тем временем президент Молдовы просит союзников укрепить возможности ПВО государства. По ее словам, Москва пытается дестабилизировать ее страну.

Руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце предупреждал о планах России вторгнуться в Молдову в 2023 году. По его словам, реализация этого сценария зависит от развития войны в Украине.

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, российская угроза реальна для Молдовы, а состояние молдавской армии желает лучшего.

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун считает заявление Молдовы относительно вероятного нападения России в 2023 году критическим.

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