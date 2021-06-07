Может присутствовать тема санкций: Кравчук назвал потенциальные темы беседы Байдена и Путина

Кравчук констатировал, что Россия ведет себя очень агрессивно относительно других стран.

На встрече президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, которая планируется на 16 июня в швейцарском городе Женева, обсуждаться может кроме украинского вопроса и комплекс тем по выполнению Москвой норм международного права.

Соответствующее мнение озвучил глава украинской делегации в ТКГ по Донбасса Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом".

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"Считаю, что во время беседы коснутся комплекса вопросов. И один из них, как и обозначал сам президент Байден, заключается в том, чтобы создать для России такие условия отношений с Соединенными Штатами Америки, с Европой, такие принципы отношений, которые бы заставили Россию выполнять нормы международного права", — сказал первый украинский президент.

Кравчук отметил, что сегодня Россия фактически отказывается от выполнения международных норм и ведет себя агрессивно. И это происходит не только в отношении Украины. Поэтому, по его мнению, Байден может пригрозить Путину расширением и усилением санкций, если Россия не вернется к цивилизованному полю.

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"Россия вмешивается в выборы в разных странах, отравляет людей в разных странах, то есть ведет себя очень агрессивно и не учитывает нормы и правила, установленные в цивилизованном мире", — заявил Кравчук.

Также, первый президент Украины предполагает, что на встрече будут подниматься вопросы горячих точек в разных регионах мира.

"Это и Ближний Восток, и другие страны, и другие регионы, где присутствуют серьезные конфликты", — подытожил глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. США планируют поднять, в частности, вопрос суверенитета Украины, ситуации в Беларуси и кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве Украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи Джо Байдена и Владимира Путина большим риском для Украины является то, что США могут отменить санкции против "Северного потока-2".

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Новости мира: Байден и Путин встретятся в Женеве в июне

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