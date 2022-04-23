"Может случиться трагедия, как в Мариуполе": Зеленский прокомментировал планы России пробить коридор в Приднестровье

"Может случиться трагедия, как в Мариуполе": Зеленский прокомментировал планы России пробить коридор в Приднестровье

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска планируют пробить себе вдоль территорий государства коридор в непризнанное Приднестровье и в близлежащих украинских регионах может повториться трагедия, которая сейчас происходит в Мариуполе.

Об этом президент сказал на пресс-конференции 23 апреля в ответ на вопросы журналистов.

Так, журналистка одного из иностранных изданий сказала, что Россия может стремиться пробить себе коридор в непризнанное Приднестровье. Она спросила Зеленского, уверен ли он, что сможет с этим справиться? Сможет ли избежать еще одного "Мариуполя"? Сможет ли защитить Одессу?

"По поводу Приднестровья, по поводу Молдовы — может ли быть и может ли произойти трагедия такая же, как в Мариуполе? Да, может произойти. Тысячи танков, тысячи бронированной техники. Сложная ситуация. Накопление со стороны Российской Федерации вокруг наших границ уже на нашей территории – да, они хотят пробить и такой коридор", – ответил украинский президент.

Напомним, что 17 апреля Генштаб ВСУ информировал о том, что Россия в непризнанном Приднестровье проверила боеспособность воинских частей.

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