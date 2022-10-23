Может снова претендовать: Джонсон получил поддержку более 100 депутатов, необходимую для борьбы пост премьера

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон получил поддержку более 100 депутатов-консерваторов, необходимую для участия в выборах.

Он может побороться за пост лидера Консервативной партии и претендовать снова на пост премьера.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники.

Джонсон ранее вернулся с семьей из отпуска, который проводил в Доминиканской Республике. Накануне появились сообщения о том, что он может вновь побороться за руководящие должности после отставки Лиз Трасс.

Экс-министр финансов Риши Сунак также уже располагает поддержкой 100 консерваторов.

Согласно данным YouGov о том, кто, по мнению британцев, мог бы хорошо справиться с работой премьер-министра Британии и лидера консерваторов. Окол43% респондентов заявили, что Сунак мог хорошо работать на этом посту, а еще 40% считают, что он бы плохо выполнял эту работу. Также 17% не определились с мнением на этот счет.

Что касается Джонсона, в его случае 34% заявили, что он бы хорошо работал на посту, а 56% полагают, что Борис Джонсон работал бы плохо. Не определились с мнением 9%. Также британцев опросили по кандидатуре лидера палаты общин Пенни Мордонт, которая официально заявила о планах участвовать в выборах, 26% респондентов считают, что она бы работала хорошо, 35% не согласны, и 39% не составили мнения по ее кандидатуре.

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Отставка Лиз Трасс с должности премьер-министра Британии

Мэри Элизабет "Лиз" Трасс избрали главой правительства Великобритании 6 сентября 2022 года. Она заменила в должности Бориса Джонсона.

Впрочем, 20 октября, во время выступления на Даунинг-стрит, премьер-министр заявила, что уходит в отставку. В должности главы правительства Британии она пробыла всего 44 дня. Это кратчайший термин в истории страны.

Британские медиа пишут, что причинами ее отставки стала радикальная налоговая реформа. Она повлекла за собой хаос в экономике, обвалила фунт стерлингов и не нашла поддержки среди бизнеса страны. Именно из-за провала этой реформы накануне был уволен министр финансов Кваси Квартенга.

Трасс принесла извинения за "ошибки", но заверила, что будет возглавлять Консервативную партию на следующих всеобщих выборах.

При этом недавний опрос среди членов Консервативной партии Британии показывает, что фаворитом среди претендентов на место Лиз Трасс оказался экс-премьер Борис Джонсон.

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