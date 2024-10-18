Может спровоцировать третью мировую войну: Фицо отреагировал на План победы Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал План победы Владимира Зеленского противоречивым. Мол, его исполнение может привести к третьей мировой войне.

Об этом словацкий политик заявил в Брюсселе, сообщает TASR.

Фицо подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Европейском Союзе. Впрочем, к ее членству в НАТО, которое является одним из пунктов победы, он относится с волнением. По словам политика, это может спровоцировать третью мировую войну. Словацкий премьер заявил, что якобы этот План разделяет страны. Мол, именно поэтому Европейский совет не принял четкой позиции по отношению к нему.

В очередной раз Роберт Фицо подчеркнул, что своим вторжением в Украину РФ нарушила международное право. Впрочем, подчеркнул премьер, ему не нравятся предложения, "провоцирующие открытую дискуссию". По его словам, речь идет о вступлении Украины в НАТО или поставках ракет, способных поражать цели на территории России.

"Перед всеми лидерами ЕС, в присутствии президента Зеленского, я сказал, что философия правительства, которую я знаю, остается в силе, что мы хотим сосредоточиться на содержательном и рациональном сотрудничестве с Украиной, результатом которого должно быть не убийство, а помощь людям, которые в ней нуждаются", — подчеркнул Фицо.

Напомним, 16 октября в парламенте президент Зеленский представил План победы Украины. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Первые четыре пункта нужно реализовать во время войны.

Также Зеленский сообщил, что у Плана не только пять пунктов, которые были обнародованы, содержит еще и тайные приложения. Киев просит оказать помощь по этим засекреченным пунктам как можно раньше.

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