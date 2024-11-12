Может стать Черчиллем нашего времени: в Эстонии оценили второе пришествие Трампа

Современные геополитические условия похожи на ситуацию в Европе в 1938 году, считает эстонский министр.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может стать Черчиллем в настоящее время в контексте российско-украинской войны.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в эфире CNN.

"Я думаю, что у него есть возможность стать Черчиллем в наше время", — ответил политик на вопрос о том, чего можно ожидать от второй каденции Трампа.

По его словам, современные геополитические условия похожи на ситуацию в Европе в 1938-м, когда другие решения лидеров того времени могли бы остановить главу нацистской Германии Адольфа Гитлера и предотвратить начало Второй мировой войны.

"Вступающий в должность американский лидер должен понимать ответственность, которая на него ложится. Это касается также конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке", – высказался эстонский министр.

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США сразу позволила предпринять "к урегулированию конфликта в Украине семимильный шаг".

Читайте также:

Эмоциональные качели от США: что новая администрация Трампа готовит для Украины