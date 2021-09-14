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"Может только Верховная Рада": Разумков прокомментировал слухи о своем отстранении от должности

"Может только Верховная Рада": Разумков прокомментировал слухи о своем отстранении от должности

УНИАН

По словам спикера, на сегодня такая процедура не запущена. Никто из народных депутатов не обращался с предложением.

В украинских медиа несколько месяцев распространяется информация о возможной смене председателя Верховной Рады.

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя слухи о своем отстранении от должности, пишет НВ.

"Устранить или отозвать с должности меня может только Верховная Рада. Там есть отдельная процедура. На сегодня она не запущена. Никто из народных депутатов не обращался с предложением о моем отзыве. Я понимаю, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся, но такой я уже есть, меняться тоже не буду ", — отметил Разумков.

Напомним:

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