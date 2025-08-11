Может ли Трамп договориться о мире, не изменив Украине: WP о саммите на Аляске

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © Getty Images

В преддверии саммита на Аляске , который должен состояться между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, издание The Washington Post опубликовало редакционный анализ, в котором высказывает опасения относительно возможного мирного плана. Издание утверждает, что хотя перемирие, включающее территориальные уступки, не обязательно станет катастрофой, к Путину нужно относиться с максимальной осторожностью, ведь он — зверь с клыками и когтями.

Риск прямых переговоров

Отмечается, что традиционная дипломатия работает по принципу снизу-вверх, когда детали согласовываются на уровне посланцев, а саммит лидеров становится кульминацией этих усилий. Однако Трамп верит, что только он может добиться решающих прорывов в личных встречах с оппонентами.

В статье отмечается, что сам факт обсуждения территориальных уступок не является чрезвычайным, поскольку, по данным опросов, все больше украинцев готовы к переговорам. Однако издание предостерегает, что Трампу не следует игнорировать президента Украины Владимира Зеленского. Чтобы любое соглашение было действенным и долговременным, украинская сторона должна быть полностью вовлечена в переговорный процесс.

Путин требует, чтобы Украина в одностороннем порядке отошла с территорий Донецкой области, которые она все еще содержит, в обмен на прекращение огня. Издание считает, что Трамп мог спокойно противопоставить этому предложение европейских союзников: Россия сначала соглашается на прекращение огня, а уже потом стороны обсуждают обмен территориями. Например, Украина могла бы отдать остатки Донецкой области в обмен на оккупированные на территории в Запорожской и Херсонской областях.

Украина как «государство-еж»

Авторы материала уверены, что членство Украины в НАТО остается вне обсуждения, по меньшей мере, пока Трамп и вице-президент Джей Ди Венс будут оставаться в Белом доме.

Поэтому, по мнению издания, лучшим вариантом будет создание из Украины постоянного «государства-гарнизона» на восточном фланге Европы. Как метафорический еж, Украина должна быть «вооружена до зубов» западным оружием и способна сдерживать любую будущую российскую агрессию. Эксперты подчеркивают, что вопрос заключается не в том, «ли» ли Россия снова будет угрожать, а в том, «когда» это произойдет.

Французский генерал Тьерри Буркард считает, что только через пять лет после прекращения огня в Украине «Россия снова будет иметь средства, чтобы представлять военную угрозу для западных и европейских стран в частности».

В заключение авторы подчеркивают, что надежда Трампа на мир от Путина должна быть лишь конструктивным тоном перед переговорами, а не отражением твердых убеждений. Они напоминают, что Путин неоднократно демонстрировал себя как «непоследовательный и безжалостный убийца». Поэтому любой значимый мир с Россией может быть достигнут только с позиции долгосрочной силы.

Напомним, издание The New York Times пишет, что Для Путина встреча на Аляске — это возможность завершить войну в Украине на своих условиях и расколоть альянс безопасности Запада . И Трамп — единственный, кто может помочь ему достичь цели в отношении Украины и реализовать давнюю мечту — разрушить европейский порядок безопасности.