Может Трамп повлиять на Китай, чтобы Си Цзиньпин заставил Путина прекратить войну: Портников ответил

Дональд Трамп / © Associated Press

Даже если Дональд Трамп посетит Китай, это не решит вопрос русско-украинской войны.

Об этом сказал украинский журналист и публицист Виталий Портников.

По словам эксперта, этому мешают глубокие экономические и политические разногласия между США и КНР, а также отсутствие реальных договоренностей лидеров.

Переговоры без результатов

Портников подчеркнул, что переговоры между американским президентом и главой Китая по завершению войны не принесли никаких конкретных результатов.

«Ни какие реальные договоренности, свидетельствующие о возможности выработки совместной позиции Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики относительно этой войны, не говорилось», — отметил он.

Публицист объяснил, что обе страны ведут борьбу за влияние в современном мире, и в этом контексте их отношения далеки от нормализации. Это ставит под сомнение всякую возможность совместной работы по разрешению конфликта.

Экономические рычаги не работают

Виталий Портников также проанализировал возможность Дональда Трампа повлиять на Китай из-за экономических рычагов, в частности тарифов. Хотя Трамп ранее заявлял, что закупка Китаем российской нефти помогает России финансировать войну, реальных способов остановить этот процесс у США нет.

«Представить себе какие-то серьезные тарифы Соединенных Штатов против Китайской Народной Республики, которые могли бы остановить закупку… не приходится», — сказал Портников.

Он напомнил, что подобные ограничения, введенные ранее Трампом, были отложены. Он подчеркнул, что для американского президента важнее торговый дисбаланс, который невозможно преодолеть только заявлениями.

Журналист также отметил, что отсутствие договоренности о визите Си Цзиньпина в США свидетельствует о уверенности китайского лидера в отношениях с Трампом. Это, по мнению Портникова, не «очень хороший признак» для украинско-американских переговоров.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон делает все возможное для «урегулирования конфликта между Россией и Украиной». Он выразил надежду на скорейшее завершение войны и подчеркнул, что в этом процессе важную роль может сыграть лидер Китая Си Цзиньпин.

«Я обсуждал это с президентом Си. И убежден, что он также заинтересован в том, чтобы это произошло. Думаю, он будет сотрудничать с нами, чтобы помочь в этом вопросе», — отметил Трамп.

Также Трамп считает, что если Европа введет санкции или тарифы против Китая, Пекин может надавить Россию и заставить ее завершить войну против Украины.