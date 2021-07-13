Может возглавить МВД вместо Авакова: что известно о "слуге народа" Денисе Монастырском

Может возглавить МВД вместо Авакова: что известно о "слуге народа" Денисе Монастырском

Дениса Монастырского некоторые СМИ называют приближенной человеком к Арсену Авакову.

13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке. Вместо него новым министром внутренних дел может стать нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский, а правящая партия поддержала это решение во время заседания фракции. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии СМИ заявил, что это он рекомендовал президенту кандидатуру Монастырского на пост главы МВД.

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Кто такой Денис Монастырский — в материале ТСН.ua.

Биография Дениса Монастырского

Монастырский Денис Анатольевич родился 12 июня 1980 в Хмельницком. Он окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Кандидат юридических наук.

Преподавал в Хмельницком университете управления и права. Возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз. Он работал в крупных юридических компаниях.

Женат и воспитывает двоих детей. Жена Монастырского работает главным специалистом юридического отдела в Государственном бюро расследований.

Как Денис Монастырский пришел в политику

В 2014-2019 годах он был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата 8 созыва Верховной Рады Антона Геращенко.

В 2015 году Монастырский стал экспертом "Украинского института будущего" и специализировался на реформировании правоохранительной системы в Украине.

Монастырский также был членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований по квоте Кабинета министров Украины.

В 2019 году он присоединился к команде будущего президента Украины Владимира Зеленского, где занимался вопросами реформирования правоохранительной деятельности. Тогда же был избран нардепом 9 созыва от партии "Слуга народа" под 19 номером в списке, он является беспартийным. Монастырский является членом президентской фракции и председателем Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

По данным аналитиков портала "Слово и дело", Денис Монастырский как нардеп выполнил 19 своих обещаний из 99 (19%), 3 — провалил и 77 - остаются в процессе выполнения.

Скандалы, в которых фигурировал Денис Монастырский

Некоторые украинские СМИ характеризуют Монастырского, как "человека Авакова".

По данным Центра противодействия коррупции, Дениса Монастырского обвиняют в том, что он якобы причастен к фальсификации решения Комитета по законопроекту об уголовной ответственности за ложь в декларациях.

Кроме того, Монастырского обвинили в поддержке Комитетом законопроекту, который усиливает роль Авакова.

Как отреагировал Монастырский на вероятное назначение на пост главы МВД

Во вторник, 13 июля, после заседания фракции "Слуга народа" Монастырский сообщил журналистам, что решил согласиться на предложение президента Владимира Зеленского возглавить МВД. При этом он заявил, что это решение было самым сложным в его жизни.

"Решил ответить "да" на предложение президента возглавить МВД. Это произошло буквально несколько минут назад. Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность и как политик. Но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность", — прокомментировал Монастырский свое возможное назначение.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков 13 июля подал в отставку. Аваков написал заявление об увольнении и поблагодарил команду за работу. Зеленский предложил кандидата на пост главы МВД вместо Авакова — Дениса Монастырского. Голосование за увольнение Авакова и назначения Монастырского предстоит на этой неделе.

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