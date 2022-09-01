"Можно было послушать только сказки "Росатома": у Зеленского удивлены коротким визитом МАГАТЭ на ЗАЭС

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил недоумение по поводу того, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС длился всего два часа.

Однако, по заявлениям МАГАТЭ, они оставили своих представителей на станции.

Об этом Подоляк заявил в прямом эфире совместного информационного марафона "Единые новости" на украинских телеканалах.

Он сказал, что у агентства есть конкретные алгоритмы изучения того, что происходит на ЗАЭС, есть ли там опасность, а также – исследования состояния реактора.

"Выглядит очень странно. Это же они не просто приехали посмотреть на территорию, например, столовой или другие залы. Это миссия, которая имеет конкретные алгоритмы изучения того, что происходит именно с механизмом управления такого сложного объекта, как атомная электростанция. Или есть угроза для конторной радиационной или ядерной опасности и прочее? В каком состоянии находится реактор?" – рассказал Подоляк.

"Поэтому странно, что миссия длилась два часа. Но МАГАТЭ говорит, что там останутся представители на постоянной основе. Но через 2 часа, тем более, когда возле тебя крутятся россияне и рассказывают, где что прилетело, можно было послушать только сказки в исполнении представителя "Росатома" и не больше", – считает советник руководителя ОП.

Напомним, миссия МАГАТЭ 1 сентября добралась до Запорожской АЭС, несмотря на обстрелы со стороны российских войск, которые те устроили вдоль маршрута миссии.

Гендиректор МАГАТЭ и глава миссии Рафаэль Гросси сообщил, что удалось увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита на ЗАЭС.

После этого миссия МАГАТЭ уехала из станции, оставив там 5 своих экспертов, которые продолжат работу.

Миссия МАГАТЭ: три ключевых задания на Запорожской АЭС / Герман Галущенко

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