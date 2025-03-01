Можно ли спасти отношения с США: Зеленский ответил

Президент неоднократно отмечал, что США являются одним из ключевых партнеров Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношения между Украиной и США невозможно разрушить, ведь они основываются не только на политике, но и на исторической связи между народами.
Об этом он сказал в интервью FoxNews.
“Да, конечно, это может быть нарушено. Но это больше, чем просто отношения между президентами. Это исторические связи, сильные связи между нашими народами", – подчеркнул Зеленский.
Президент особо отметил роль американцев в помощи Украине.
“Я всегда благодарю ваш народ. Именно ваши люди помогают хранить наших людей", – сказал он.
Также Зеленский выразил благодарность Конгрессу и президенту США, но подчеркнул, что важнейшая именно народная поддержка.
"Мы имеем эти сильные связи, и я верю, что они останутся", — подытожил он.
Напомним, Зеленский заявил, что Украина подписать соглашение по минералам. Но только подписания недостаточно.
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