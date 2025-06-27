Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решающим фактором в прекращении войны России против Украины может стать политическая воля западных лидеров, в частности президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию.

Мерц подчеркнул, что войны редко заканчиваются лишь дипломатией — это либо военное поражение, либо экономическое истощение сторон. В нынешней ситуации, когда ни одна из воюющих сторон не демонстрирует готовности к капитуляции, именно экономическое давление становится главным инструментом влияния.

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«Ни Украина, ни Россия не готовы к военному поражению. Но экономически обе страны могут продержаться долго», — объяснил политик.

Единственным реальным путем давления на Кремль Мерц считает ужесточение санкций. В то же время, как он отметил, Дональд Трамп до сих пор не поддержал идею более жестких санкций против России, поскольку те могут влиять и на американскую экономику.

«Санкции вредят не только России. Они оказывают побочный эффект и для экономики США. Но именно у президента будет последнее слово в этом вопросе», — подчеркнул Мерц.

Он заверил, что активно работает над тем, чтобы Европейский Союз и США ввели санкции совместно. Но ключевым остается вопрос — сможет ли Трамп, публично неоднократно заявлявший о своем видении конфликта, взять историческую ответственность и стать политическим катализатором перемен.

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Мерц убежден, что только единственная позиция Запада в экономическом и дипломатическом давлении может заставить Россию сесть за стол переговоров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 87 субъектов, имеющих отношение к производству и поставке компонентов для дронов-камикадзе «Shahed».

В список попали 52 физических лица — граждане Российской Федерации — и 35 юридических лиц: 34 из России и один из Китая.

Однако Россия обходит западные санкции с помощью новой криптовалюты A7A5, которую запустили в Кыргызстане. Ее создал беглый молдавский олигарх.

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