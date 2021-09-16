"Можно на паузу": Кулеба прервал брифинг, чтобы ответить на звонок Зеленского (видео)

"Можно на паузу": Кулеба прервал брифинг, чтобы ответить на звонок Зеленского (видео)

Кулеба объяснил, что ему с Зеленским нужно было обсудить рабочие вопросы.

Главе МИД Украины Дмитрию Кулебе во время утреннего онлайн-брифинга 16 сентября позвонил президент Владимир Зеленский. Для разговора с президентом глава МИД прервал брифинг.

Об этом свидетельствует видео брифинга.

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Так, Кулеба раз рассказывал о внешнеполитической стратегии страны, как у него зазвонил телефон и он попросил остановить онлайн-трансляцию.

"Мне здесь президент звонит, можно на паузу трансляцию", — сказал Кулеба.

После чего трансляцию остановили и впоследствии восстановили. Деталей звонка президента Дмитрий Кулеба не рассказал, уточнил лишь, что "была пара рабочих вопросов, которые надо было обсудить" и продолжил тему.

Кулеба прервал брифинг из-за звонка Зеленского

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что каждое утро выходит на связь с премьер-министром Денисом Шмыгалеми и другими руководителями различных министерств. По словам главы государства, он "где-то в 5.30 или в 6 утра каждый день читает различную информацию", а затем беседует с премьером, с министрами.

"Понемногу они уже привыкают, что мы слишком рано начинаем разговаривать, начинаем работать. Иногда я даю свои сигналы ранее их iPhone", — сказал Зеленский.

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