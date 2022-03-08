"Можно набрать номер линии Нацслужбы здравоохранения": Кислица посоветовал Лаврову обратиться за психиатрической помощью

Кислица озвучил твит Лаврова в ООН.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица посоветовал представителям России, в частности министру иностранных дел лаврову, якобы "обосновавшему" в Twitter вторжение в Украину, обратиться за психиатрической помощью.

Об этом пишет Укринформ.

В Нью-Йорке, Кислица, держа в руках печать твита, зачитал его на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник: "Министр иностранных дел Лавров: цель специальной военной операции России – остановить любую войну, которая может произойти на территории Украины или которая может начаться оттуда".

Также читайте Постпред Украины в ООН призвал Красный Крест помочь с вывозом тысяч тел в РФ

"Посольство России в Лондоне ретвитнуло МИД России, — добавил постпред. — Позвольте напомнить российским дипломатам, что в Лондоне, в случае необходимости психической помощи, можно набрать номер линии Национальной службы здравоохранения: 111".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский убежден в том, что ни одна страна мира не может чувствовать себя в безопасности из-за агрессии со стороны Российской Федерации. Соответствующее заявление он озвучил на всеобщих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Все выступление Зеленского на Генассамблее, в ходе которого он сравнил ООН с "супергероем на пенсии", можно прочесть по ссылке.