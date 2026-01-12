«Можно ожидать двух интересных вещей»: американский профессор о задержании российских танкеров

Дональд Трамп и Путин / © Associated Press

Реклама

Дональд Трамп сейчас снова находится в конфликтном настроении по отношению к Путину, что может сказаться на дальнейших действиях США против российского теневого флота.

Об этом в эфире Эспрессо заявил профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг.

По его словам, нынешние задержания судов пока не означают решения о полной блокировке всего теневого флота РФ, однако тенденция выглядит тревожной для Кремля.

Реклама

«Я не могу утверждать, что Дональд Трамп принял решение задерживать все танкеры теневого флота России. В настоящее время все такие действия связаны с Венесуэлой. Впрочем, можно ожидать двух интересных вещей», — объяснил Айзенберг.

Первой из них эксперт называет личное отношение президента США к Путину.

«Очевидно, что Трамп обижен на Путина, как это уже бывало раньше. В таких случаях он делает вещи, которые Путину точно не нравятся. И есть основания полагать, что он продолжит действовать именно в этом направлении», — отметил профессор.

Другой важный аспект, по словам Айзенберга, касается роли европейских стран НАТО. Он отметил, что значительная часть экспорта российской нефти проходит через Балтийское море, что делает регион ключевым для возможного усиления давления.

Реклама

«Есть еще один интересный момент — будут ли европейские страны НАТО реагировать на появление российских теневых танкеров в Балтийском море. Для европейцев в последние годы чрезвычайно важен пример США», — сказал он.

Айзенберг напомнил, что аналогичная логика уже срабатывала по вопросу военной помощи Украине.

«Если США начинают что-либо делать, тогда это делают и европейцы. Так было со всеми видами вооружения. Поэтому для меня ключевой вопрос — начнут ли страны НАТО задерживать танкеры теневого флота РФ в Балтийском море, ведь именно оттуда идет большинство экспорта российской нефти», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что среди экипажа нефтяного танкера Bella-1, который Береговая охрана США задержала за нарушение санкционного режима против РФ, находятся граждане Украины.

Реклама

Мы ранее информировали, что США захватили пятый входящий в теневой флот РФ танкер.