Можно провести выборы во время короткого прекращения огня: в ВР ответили
Корниенко объяснил, почему даже временное прекращение огня не позволяет провести выборы.
Проведение выборов во время войны или даже временного прекращения огня невозможно.
Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады и руководитель рабочей группы по подготовке законодательства о выборах в особый и послевоенный период Александр Корниенко, передает LB.ua.
По его мнению, ситуация безопасности не улучшается, а даже ухудшается с точки зрения атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
«И просто то, что мы видим на левом берегу Днепра, в широком контексте, это, конечно, ужасно. Это и Харьковская область, Сумская, Черниговская, очень большие обстрелы, Херсонская область, так же Херсон-город», — рассказал Корниенко.
Поэтому первый вицеспикер считает, что никаких выборов во время краткосрочных ceasefires (прекращение огня) быть не может.
Корниенко подчеркнул, что избирательный процесс возможен только «при гарантированном мире и при наличии гарантий безопасности».
«Только при гарантированном мире и с гарантированными гарантиями безопасности, когда можно провести все наши процедуры, о которых мы здесь много говорили, — полгода написать закон, принять закон, обсудить закон… Мы должны снова повторить, что во время открытых военных действий, открытой стадии конфликта и в рамках военного положения невозможно проводить какие-либо избирательные процедуры. Это не безопасно для граждан Украины, и других участников процесса, в частности иностранных наблюдателей, представителей и журналистов», — подытожил Корниенко.
Ранее президент Зеленский раскрыл, почему Россия и США настаивают на выборах в Украине.
Кроме того, он в очередной раз рассказал, будет ли участвовать в следующих выборах.