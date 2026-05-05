Можно провести выборы во время короткого прекращения огня: в ВР ответили

Почему во время войны невозможно провести выборы — объяснение Корниенко

Проведение выборов во время войны или даже временного прекращения огня невозможно.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады и руководитель рабочей группы по подготовке законодательства о выборах в особый и послевоенный период Александр Корниенко, передает LB.ua.

По его мнению, ситуация безопасности не улучшается, а даже ухудшается с точки зрения атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

«И просто то, что мы видим на левом берегу Днепра, в широком контексте, это, конечно, ужасно. Это и Харьковская область, Сумская, Черниговская, очень большие обстрелы, Херсонская область, так же Херсон-город», — рассказал Корниенко.

Поэтому первый вицеспикер считает, что никаких выборов во время краткосрочных ceasefires (прекращение огня) быть не может.

Корниенко подчеркнул, что избирательный процесс возможен только «при гарантированном мире и при наличии гарантий безопасности».

«Только при гарантированном мире и с гарантированными гарантиями безопасности, когда можно провести все наши процедуры, о которых мы здесь много говорили, — полгода написать закон, принять закон, обсудить закон… Мы должны снова повторить, что во время открытых военных действий, открытой стадии конфликта и в рамках военного положения невозможно проводить какие-либо избирательные процедуры. Это не безопасно для граждан Украины, и других участников процесса, в частности иностранных наблюдателей, представителей и журналистов», — подытожил Корниенко.

