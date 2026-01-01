"Можно забыть даже о плохом мире": историк объяснил, почему Путин продолжит воевать

Война России против Украины / © ТСН

До тех пор, пока у президента РФ Владимира Путина будет оставаться иллюзия продвижения оккупационной армии на фронте, хозяин Кремля не откажется от продолжения войны. При этом кризисная ситуация в экономике России может еще больше усилить желание воевать.

Об этом заявил украинский и американский историк Сергей Плохий в интервью Виталию Портникову на канале «Еспресо».

«Кризисная ситуация в экономике [России] не обязательно должна привести к окончанию военных действий. Она может, фактически, усилить желание воевать для того, чтобы разрулить этот кризис внутри», — считает он.

По его словам, принуждение Путина к миру должно состоять из двух компонентов, один из которых — это ухудшение экономической ситуации в государстве-агрессоре. Однако, по мнению Плохия, возможность мира еще больше зависит от того, будет ли двигаться линия фронта в том направлении, которого желает хозяин Кремля.

«Пока у Путина будет оставаться иллюзия, что он может двигать линию фронта, с моей точки зрения, можно, фактически, забыть даже о плохом мире», — сказал он.

В качестве примера похожей ситуации историк назвал войну в Корее, где переговоры длились годами.

«Фактически, мир пришел тогда, когда обе стороны поняли, что им не удастся серьезно подвинуть линию фронта. Что их шансы гораздо больше как у переговорщиков, чем как у воинов», — отметил Сергей Плохий.

Эксперт подчеркнул, что не видит у Путина какого-либо желания к миру, сколько бы ему не улыбался спецпосланник президента США Уиткофф и сколько бы зять Трампа Джаред Кушнер не подкреплял его харизму своим бизнес-подходом.

«Я не вижу, чтобы Путин на это согласился на основании только плохой экономики», — подытожил Плохий.

Напомним, бывший командующий армии США в Европе, военный эксперт Бен Ходжес считает, что война в Украине прекратится только тогда, когда Путин удостоверится, что не сможет победить.