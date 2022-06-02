"Можно заставить Кремль завершить войну": Ермак призвал ЕС объединить два санкционных ограничения

"Можно заставить Кремль завершить войну": Ермак призвал ЕС объединить два санкционных ограничения

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал ЕС к решительности и внедрению нефтегазового эмбарго по отношению к России, а также отключению ее банков от системы SWIFT.

Только санкционным давлением можно заставить Кремль остановить войну.

Об этом Ермак написал в Сети 2 июня.

"Сочетание санкционных ограничений: полное нефтегазовое эмбарго и отключение всех российских финансовых учреждений от глобальной системы, включая "Газпромбанк", способно ускорить завершение войны россии против Украины", – убежден руководитель ОП.

Он добавил, что группа Макфола-Ермака призывает ЕС к солидарности и решительности, а не только громкой риторике.

"Не следует останавливаться в санкционном давлении, только так можно заставить кремль завершить войну против Украины", — подчеркнул глава президентского офиса.

Напомним, 2 июня журналист Рикард Джозвяк сообщил, что послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошли частичный запрет на импорт нефти, а также отключение от SWIFT "Сбербанка", еще двух российских и одного белорусского банков.

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