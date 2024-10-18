Можно завтра остановить Россию: Зеленский назвал страны, способные это сделать

Несколько государств в мире имеют рычаги влияния на Россию и способны остановить ее экономику.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует несколько мировых государств, которые способны посадить Россию за стол переговоров и заставить ее закончить войну в Украине с уважением к территориальной целостности и суверенитету.

Об этом он сказал в интервью в эфире национального телемарафона.

"Можно завтра остановить Россию. Честно. Китай, Индия, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, я думаю, могут быстро это сделать. Просто сесть [с Путиным] и сказать: смотри, какая ситуация — экономики в твоем государстве не будет, в следующие полгода мы полностью остановим твою энергетику, весь твой экспорт, снизим цену на энергоресурсы, мы можем это сделать”, — пояснил Зеленский.

По его словам, у этих государств есть рычаги влияния на Россию и они способны остановить ее экономику.

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“А без экономики они [россияне] – ноль. Дальше у них останется только ядерное оружие. И те страны, которые я назвал, точно не дадут ему [Путину] ее использовать”, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский заметил, что у США есть желание быстро закончить войну, Индия тоже склоняется к такой позиции.

"Почему Китай этого не делает? Я думаю, после того, как у него экономически заблокирован Европейский союз, это для него рынок. Евросоюз — это глыба по сравнению с Россией, там 600 млн человек, которые способны финансово больше, чем 140 млн в РФ. Но для этого нужно желание ЕС договориться с Китаем. В принципе, эту игру можно расписать экономически за один день. Если эти игроки действительно готовы к этому”, — подчеркнул украинский лидер.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европейском совете, заявил, что Китай помогает Российской Федерации затягивать войну в Украине. Кроме того, Москва получает военную помощь из Ирана и Северной Кореи.

Солдаты Северной Кореи воюют с россиянами против Украины!

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