Мужчина дал пощечину президенту Франции Макрону: видео момента

Макрон получил пощечину от мужчины во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции.

Президента Франции Эммануэля Макрона публично ударил по лицу длинноволосый неизвестный мужчина.

Об этом 8 июня сообщает BFM TV.

Также читайте На бокал вина: Украина пригласила Макрона в Киев

Француз в зеленой футболке, очках и маске кричит "Долой Макрона" ( "A Bas La Macronie"), а затем дает пощечину президенту Франции, который подошел к нему.

Как сообщает Devdiscourse, Служба безопасности Макрона оперативно вмешалась в инцидент и повалила мужчину на землю, а самого президента отвела в сторону. В результате инцидента двое мужчин были задержаны.

Напомним, президент Франции проиграл пари двум комикам и устроил концерт в Елисейском дворце. Они должны были снять видео в поддержку ограничений при Covid-19 и набрать на нем более 10 млн просмотров.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку