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Мужчина дал пощечину президенту Франции Макрону: видео момента

Мужчина дал пощечину президенту Франции Макрону: видео момента

Автор
Яна КовальЯна Коваль
Дата публикации
Просмотры
5285
Мужчина дал пощечину президенту Франции Макрону: видео момента

Скриншот видео.

Макрон получил пощечину от мужчины во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции.

Президента Франции Эммануэля Макрона публично ударил по лицу длинноволосый неизвестный мужчина.

Об этом 8 июня сообщает BFM TV.

Француз в зеленой футболке, очках и маске кричит "Долой Макрона" ( "A Bas La Macronie"), а затем дает пощечину президенту Франции, который подошел к нему.

Как сообщает Devdiscourse, Служба безопасности Макрона оперативно вмешалась в инцидент и повалила мужчину на землю, а самого президента отвела в сторону. В результате инцидента двое мужчин были задержаны.

Напомним, президент Франции проиграл пари двум комикам и устроил концерт в Елисейском дворце. Они должны были снять видео в поддержку ограничений при Covid-19 и набрать на нем более 10 млн просмотров.

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