Мужчина официально сменил свое имя на "Буквально кто-нибудь другой" и объявил, что идет в президенты

Он будет баллотироваться на выборах в США.

Житель Техаса, США, юридически сменил свое имя на "Буквально кто-нибудь другой" (Literally Anybody Else) и объявил, что будет баллотироваться в президенты Америки.

Об этом пишет VT.

В ноябре в 2024 году американцы пойдут на избирательные участки, чтобы проголосовать за следующего президента, выбирая между двумя партиями: демократами и республиканцами. Первую возглавит действующий президент Джо Байден, который пытается обеспечить себе второй срок у власти, тогда как вторую возглавит бывший президент Дональд Трамп, заручившийся достаточной поддержкой, чтобы быть выдвинут как главный кандидат, несмотря на продолжающиеся юридические проблемы.

Но если избиратели устали от реванша Байдена и Трампа, они могут проголосовать за "Буквально кто-нибудь другого", поскольку он может принять участие в президентской гонке.

Кандидат, ранее известный как Дастин Эбэй, 35-летний ветеран армии США и учитель математики в седьмом классе в пригороде Далласа.

В Северной Техасе образовательный интеллект и США армия ветеран имела легально изменившийся его имя в Literally Annybody Ele and announced he running for US president. https://t.co/D5f2DCKd2X — NBC DFW (@NBCDFW) March 26, 2024

Он сказал, что изменил свое имя, потому что был недоволен нынешними президентскими перспективами на высшую должность в стране. "Это не обязательно касается меня как человека, но это касается буквально любого иного как идеи", — сказал он в интервью изданию WFAA88.

"Триста миллионов людей могут сделать лучше", — добавил он о Байдене и Трампе. "Должен быть какой-то выход для таких людей, как я, уставших от этой постоянной борьбы за власть между двумя партиями, которая не приносит пользы обычным людям".

Мужчину ждет нелегкая борьба, поскольку, согласно законодательству штата, ему нужно собрать 113 000 подписей от непервичных избирателей в штате Техас до мая, чтобы его новое имя появилось в избирательных бюллетенях.

35-летний человек в Техасе был справедливо изменен его имя в 'Literally Annybody Else' і ежедневники должны были участвовать в предприниматели, на Trump and Biden.



Человек может его решение сыграть потому, что был неудовлетворен с этими годами candidates. pic.twitter.com/jZnfTQ5iyG — Pop Base (@PopBase) 25 марта 2024

Он признал, что это маловероятно, добавив, что он "не грезит", поэтому сосредотачивает свои усилия на агитации, чтобы заставить людей вписать его имя в бюллетени для голосования.

"У нас нет варианта "ни один" в избирательном бюллетене, и это своего рода заполняет эту роль", — добавил он.

Опрос Reuters, проведенный в январе, показал, что около двух третей американцев "устали видеть одних и тех же кандидатов на президентских выборах и хотят кого-то нового". Почти треть опрошенных все еще не знали, поддержат Байдена или Трампа в ноябре.

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Literally Anybody Else запустил сайт, где призвал американцев послать сигнал политикам. "Давайте вместе отправим сообщение в Вашингтон и скажем: "Вы будете представлять наши интересы или будете заменены", — продолжил он. "Америка не должна застрять в выборе между "королем долгов" и "81-летним человеком".

Техасец рассматривает возможность проведения предвыборного мероприятия в этом месяце. По информации Dallas Morning News, он также надеется нанять помощника, отвечающего на звонки от СМИ.

Напомним, европарламентарии заявили, что победа Трампа на выборах в США может стать "драмой для безопасности ЕС". Президентские выборы в США вызывают беспокойство не только среди американцев, но и среди европейских политиков.

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