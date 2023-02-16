Мужчина влюбился в необычный объект и мечтает о свадьбе: "Целуюсь с ними, сплю и провожу время"

Мужчина говорит, что когда воздушные шарики лопают, он устраивает им похороны.

28-летний Аакаш Маджумдар из Индии рассказал, что он влюбился в воздушные шарики. Они его настолько привлекают, что он даже предложил им жениться.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Человек идентифицирует себя как "objectum sexual", что означает, что его сексуально привлекают неодушевленные предметы. Он говорит, что сначала ему просто нравились шарики, однако со временем это переросло во что-то большее.

"Мне нравится их присутствие и тепло, и я делюсь интимными чувствами", – рассказал Аакаш.

Фото: mirror.co.uk

Он отмечает, что спит со своими шариками, целуется и проводит свободное время – ходит по магазинам и просто гуляет.

"Я могу разговаривать с ними, брать их за покупками и на прогулку в сад. Они разговаривают со мной через сны и телепатию. Воздушные шарики должны иметь свободу и возможность увидеть мир, и именно поэтому я везде хожу с ними", – рассказывает мужчина.

Фото: mirror.co.uk

Аакаш Маджумдар говорит, что два года назад он решил жениться на шариках, а потому сделал им предложение, став на колени.

"Наша любовь настолько сильна, что я не могу жить без нее. Я люблю их так сильно, что в 2021 году сделал им предложение руки и сердца", — загадывает мужчина.

Из-за того, что воздушные шарики могут часто трескаться, мужчина говорит, что он относится к ним очень бережно, а когда "несчастный случай" случается, он хоронит свои шарики, как людей, устраивая им похороны.

Фото: mirror.co.uk

Напомним, в окружном суде округа Браун в Грин-Бее, штат Висконсин, США судят 25-летнюю Тейлор Шабизнес, во время занятия сексом расчленившую своего партнера Шада Тириона.

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