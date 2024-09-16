Мужчина, задержанный при вероятном покушении на Трампа, выражал поддержку Украине — CNN

Райан Уэсли Раут, которого власти подозревают в планировании нападения на бывшего президента Дональда Трампа во время игры в гольф, выразил решительную поддержку Украине в десятках публикаций в социальной сети X в 2022 году, заявив, что он готов умереть в схватке и что "надо сжечь Кремль дотла".

Об этом пишет CNN.

«Я готов полететь в Краков и поехать на границу Украины, чтобы быть добровольцем, воевать и умереть...Могу ли я быть примером, мы должны победить» — написал Раут в сообщении X в марте 2022 года.

Тогда Раут использовал свой личный аккаунт в Facebook в прошлом году, чтобы поощрить иностранцев участвовать в войне. Начиная с октября 2023 года, он пытался привлечь афганских призывников к постам, представляя себя "внештатным связным для украинского правительства".

«Воины Афганистана — Украина в определенной степени заинтересована в 3000 солдат, поэтому мне нужно, чтобы каждый солдат, имеющий паспорт, прислал мне копию своего паспорта для отправки в Украину», — отметил он в одном из таких сообщений, опубликованных на английском языке и пуште .

Напомним, ранее издание The New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило о перестрелке у поля для гольфа Trump West Palm Beach, где Трамп как раз играл в гольф. После стрельбы поле было немедленно закрыто.

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