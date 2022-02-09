Музыкант Омар Арфуш, построивший бизнес в Украине, хочет стать премьером Ливана

Бизнесмен учился в Днепропетровской консерватории, а сегодня возглавляет партию "Третья Ливанская Республика".

Известный пианист и бизнесмен Омар Арфуш решил баллотироваться на должность премьер-министра Ливана. В среду, 9 февраля, в Бейруте состоялась учредительная конференция партии Арфуша "Третья Ливанская Республика".

Об этом пишет "Коммерсантъ".

Арфуша с Украиной связывает то, что он учился в Днепропетровской консерватории и построил бизнес в Украине. У музыканта есть бизнес и во Франции. Однако теперь он решил вернуться в родной Ливан в надежде полностью изменить политическую систему страны. Добавим, что Омар является родным братом Валида Арфуша, который занимается медиаменеджментом в Украине.

"Я рассчитываю на голоса ливанской диаспоры и голоса нового поколения. Они могут меня поддержать. Моя программа и цели прозрачные для ливанцев, я буду добиваться не только победы на парламентских выборах, но и должности премьер-министра", – сказал Арфуш.

Политик добавил, что несколько лет назад ему уже предлагали премьерский пост, но тогда он не был готов к нему.

В программе партии Арфуша – отказ от распределения политических должностей по этноконфессиональному принципу, прямые выборы президента, гражданство для мужчин и детей ливанок, а главное – реституция денег, награбленных ливанской элитой.

Программа Арфуша изменит конституцию

Реализация этой программы приведет к изменению конституции и развитию всей ливанской политической системы, которая держится на основе Национального пакта, заключенного в 1943 году этноконфессиональными общинами страны. Согласно договоренности, президентом страны может быть только христианин-маронит, премьер-министром – суннит, а спикером парламента – шиит.

Все остальные должности в госструктурах также распределяются пропорционально численности той или иной общины. Соотношение сил в парламенте между христианами и мусульманами распределяется 50 на 50. Президента и премьер-министра избирает парламент.

Эксперты считают, что политическая система Ливана нежизнеспособна: страна месяцами живет без правительства, без президента. При этом политические элиты не меняются в течение десятилетий – страной руководят одни и те же кланы. Изменить систему практически невозможно, никто не готов добровольно отказаться от кормушки, да и угроза гражданской войны достаточно велика.

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