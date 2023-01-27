МВД опубликовало фрагмент последнего интервью Монастырского с прогнозом на "после войны"

МВД опубликовало фрагмент последнего интервью главы ведомства Дениса Монастырского, погибшего 18 января во время падения вертолета в Броварах.

Соответствующая видеозапись выложена в Сеть.

Так, в опубликованном фрагменте интервью Монастырский анонсировал, что после завершения войны в Украине будет самая разветвленная и опытная на континенте пиротехническая служба.

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"После завершения этой страшной войны у нас будет наиболее разветвленная и опытная пиротехническая служба на континенте. И это, конечно, будет наше преимущество, и именно то, что интересует европейских партнеров, потому что мы говорим о вхождении нашей системы МВД в механизм гражданской защиты", — рассказал министр.

Он пояснил, что это механизм общеевропейской помощи в случаях чрезвычайных ситуаций.

"И они уже спрашивают: ваш опыт по разминированию, опыт по эвакуации, происходящий сейчас опыт пожаротушения. И как можно оказывать соответствующую помощь для стран Европы. Они очень, очень заинтересованы", — сказал Монастырский.

Напомним, Монастырский погиб 18 января во время падения вертолета в Броварах на Киевщине. Вместе с ним на борту находились первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, которые тоже погибли. В общей сложности жертвами инцидента стали 14 человек, из них один ребенок. Причину крушения еще расследуют.

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