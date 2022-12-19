"Мы – агрессоры, самые токсичные люди на планете": Лукашенко в присутствии Путина впервые сказал правду

В понедельник, 19 февраля, российский диктатор Путин приехал в Минск, где встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Российский и белорусский диктаторы договорились об экономическом сотрудничестве, посетовали санкции и заявили, что они якобы критически не повлияли на РФ и Беларусь. По мнению же диктатора Лукашенко "больше всего от санкций страдают их же авторы".

Также Лукашенко заявил, что якобы "Запад хотел лишить Беларусь независимости, но РФ им помогла". Он также опроверг планы России по поглощению Беларуси. Белорусский диктатор подтвердил, что РФ передала РБ "Искандеры" и С-400. Также белорусские пилоты будут учиться применять ядерные боеголовки.

Во время встречи Лукашенко также неожиданно выдал правду, что он с Путиным – оба агрессора и самые токсичные люди планеты.

"Мы оба агрессора, самые плохие и токсичные люди на планете. Мы только об одном спорим — кто хуже. Владимир Владимирович, говорит, что я. Я думаю, что он. Мы решили, что мы одинаковые", — сказал Лукашенко.

Визит Путина в Белоруссию

19 декабря Путин впервые за три года посетил Беларусь. Его встречал в аэропорту Лукашенко вместе с сыном. Путин прибыл в Минск в сопровождении истребителей. Также в Минск приехали Шойгу и Лавров.

Российский и белорусский диктаторы обсудили экономическое сотрудничество, а Лукашенко заявил о "необходимости диалога с Западом".

Российский министр Лавров же в Беларуси заявил, что "война против Украины была необходима ", потому что Запад отреагировал на массовые убийства украинцев и беспощадные бомбардировки Украины.

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