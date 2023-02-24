"Мы боремся, а не подписываем предательские договоры": Зеленский ответил на провокационный вопрос

Во время пресс-конференции 24 февраля президент Владимир Зеленский получил вопрос о том, не жалеет ли, что на фоне предупреждений США и НАТО о полномасштабном вторжении РФ "призывали украинцев сохранять холодную голову и не поддаваться на провокации?".

На провокационный вопрос журналистки глава государства ответил сдержанно.

"Мне казалось, что я здесь был 24 числа, никуда не делся. Мне кажется, это важно, что мы не потеряли государство. Да, это благодаря народу Украины и благодаря нашим Вооруженным силам. Наверное, и благодаря мне — как бы вам это не противно было слышать. Так считают многие. Конечно, не все. Я никакой не герой, но, наверное, я хоть что-то сделал, раз мы здесь, в деоккупированном Киеве, в деоккупированных многих городах нашего государства. Наверное, я что-то сделал", – высказался глава государства.

Также представитель СМИ спросили, видит ли Зеленский персональную ответственность за то, что граждане должным образом не были сообщены о реальных угрозах, или же его окружение, возможно, уменьшало угрозу?

"У нас есть натовское оружие. Мы боремся, а не подписываем предательские договоры, Минские условия и т.д. Наверное, вам это не очень приятно слышать. Но, тем не менее, я вам благодарен за то, что вы есть. Я знаю, что вы будете — и это прекрасно. Но в чем смысл? В том, что мы победим с таким, какой уже есть, президентом. А с тем, что был, мы не победили. Таков мой ответ", — заметил президент.

Президент также извинился за то, что "уничтожил олигархов", в том числе владельца "5 канала".

"Очень хорошо, что вас показывают по телевидению. И очень хорошо, что, несмотря на те или иные обвинения, я, президент Украины, уничтожил российское присутствие в парламенте Украины, уничтожил российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов. Извините, один из них – владелец вашего канала", — добавил Зеленский.

Напомним, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Зеленский проводит большую пресс-конференцию. Так, журналист из Азербайджана задал свой вопрос на украинском и сделал селфи с президентом по просьбе своего сына.

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