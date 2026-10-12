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"Мы будем драться": генерал НАТО предупредил о последствиях возможного нападения России
Алексус Гринкевич заявил, что Альянс готов остановить любое нападение на страны-члены и разгромить силы противника и все, что обеспечивает их действия.
Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Альянс готов немедленно дать отпор любой атаке на страны-члены. По его словам, в случае нападения НАТО не только остановит наступление, но и уничтожит силы и инфраструктуру, обеспечивающую агрессию против Североатлантического союза.
Об этом генерал сказал 12 октября во время Варшавского форума безопасности, сообщает Metro.
НАТО готово ответить на нападение: что заявил Алексус Гринкевич
Во время выступления Гринкевич представил так называемую «теорию победы» НАТО — подход к действиям Альянса в случае военной агрессии. Он объяснил, что стратегия предусматривает три ключевых задачи: блокировать атаку, ослабить ее и разгромить силы противника, если тот продолжит наступление.
Цель такого подхода — сделать любое нападение на страны Альянса безрезультатным.
«Если противник решит продолжить атаку или задействовать свои резервы, мы разгромим боевую систему, направленную против нас», — подчеркнул генерал.
По его словам, ответ НАТО может охватывать не только участвующие в наступлении непосредственные силы, но и все, что обеспечивает их деятельность.
«Это касается не только самой наступательной группировки, но и всего без исключения, что поддерживает, обеспечивает и управляет этими силами», — заявил Гринкевич.
Он также отметил важность военной готовности и сдерживания: потенциальный противник должен понимать, что эскалация будет иметь для него слишком высокую цену.
НАТО и Россия: почему растет напряженность в Европе
Хотя Гринкевич не назвал Россию прямо во время своего заявления, его слова прозвучали на фоне обострения отношений между Москвой и европейскими странами. В Стратегической концепции НАТО 2022 г. Россия определена как самая значительная и прямая угроза безопасности Североатлантического союза.
Европейские правительства винят Москву в диверсиях, кибератаках и нарушениях воздушного пространства беспилотниками. Россия, в свою очередь, в прошлом месяце предупреждала о возможности применения ядерного оружия, если НАТО попытается изолировать Калининград — российский эксклав между Польшей и Литвой.
На этом фоне заявления руководства НАТО должны продемонстрировать готовность союзников реагировать на возможную агрессию.
«Мы не считаем, что конфликт неизбежен или неотвратим», — подчеркнул Гринкевич.
Зеленский на Варшавском форуме безопасности: что известно об энергетическом перемирии
На том же форуме президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом так называемое «энергетическое перемирие».
По словам Зеленского, после заявления Трампа российские войска атаковали энергетический объект в Харьковской области, газодобывающее предприятие и гражданскую газовую станцию. Президент Украины подчеркнул, что Киев готов соблюдать договоренности, если их будет выполнять и Москва.
«Это то, что происходит, когда Россия видит перспективы более высоких доходов для своей военной машины», — сказал Зеленский.
ТСН.ua сообщал, что в НАТО оценили возможное развитие России после завершения войны и назвали главные угрозы для Альянса. Среди рисков — гибридные атаки, давление на европейские страны и попытки Москвы дестабилизировать ситуацию в регионе.