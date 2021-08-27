"Мы будем искать их 24/7": американские военные не намерены оставлять без ответа теракты в кабульском аэропорту

Два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства в Кабуле.
Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что армия США не намерена оставлять без ответа теракты в кабульском аэропорту.
Об этом он сказал на брифинге в Пентагоне, — пишет "Интерфакс-Украина".
"Если мы выявим тех, кто стоит за этим, мы будем преследовать их. Сейчас мы плотно работаем над тем, чтобы выяснить, кто стоит за этими нападениями, и мы разработаем действия против них. Мы будем искать их 24 часа и семь дней в неделю", — сказал он.
Маккензи сообщил, что два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у въезда "Эбби" на территорию аэропорта и у гостиницы "Бэрон". После взрыва у въезда боевики ИГ открыли стрельбу по военным и по гражданским лицам.
Он отметил, что в результате нападения погибли и пострадали также афганцы: часть из них американцы отправили к самолетам в аэропорт, других забрали в местные больницы. Маккензи уточнил, что точное число жертв еще предстоит выяснить.
Несмотря на теракт, США продолжают эвакуацию через кабульский аэропорт.
Напомним, что ранее Байден обратился к нации после взрывов в Кабуле и отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ. После взрывов в Кабуле республиканцы призвали Байдена к отставке или импичменту.
Заметим, что:
- 26 августа возле аэропорта в Кабуле, где ждут эвакуации сотни людей, произошло несколько взрывов.
- По данным местных СМИ, число пострадавших после взрывов возросло до 90 человек.
- Среди погибших есть 12 американских военных.
- " Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле.
- Угроза от аэропорта Кабула заставила афганцев хлынуть на границы: тысячи людей ждут на раскаленном солнце.
- Зеленский отреагировал на теракт в Кабуле и призвал ускорить эвакуацию