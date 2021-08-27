"Мы будем искать их 24/7": американские военные не намерены оставлять без ответа теракты в кабульском аэропорту

"Мы будем искать их 24/7": американские военные не намерены оставлять без ответа теракты в кабульском аэропорту

Два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства в Кабуле.

Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что армия США не намерена оставлять без ответа теракты в кабульском аэропорту.

Об этом он сказал на брифинге в Пентагоне, — пишет "Интерфакс-Украина".

"Если мы выявим тех, кто стоит за этим, мы будем преследовать их. Сейчас мы плотно работаем над тем, чтобы выяснить, кто стоит за этими нападениями, и мы разработаем действия против них. Мы будем искать их 24 часа и семь дней в неделю", — сказал он.

Маккензи сообщил, что два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у въезда "Эбби" на территорию аэропорта и у гостиницы "Бэрон". После взрыва у въезда боевики ИГ открыли стрельбу по военным и по гражданским лицам.

Он отметил, что в результате нападения погибли и пострадали также афганцы: часть из них американцы отправили к самолетам в аэропорт, других забрали в местные больницы. Маккензи уточнил, что точное число жертв еще предстоит выяснить.

Несмотря на теракт, США продолжают эвакуацию через кабульский аэропорт.

Напомним, что ранее Байден обратился к нации после взрывов в Кабуле и отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ. После взрывов в Кабуле республиканцы призвали Байдена к отставке или импичменту.

Заметим, что:

Новости мира: теракт в Кабуле и попытки людей убежать от власти талибов - что происходит в Афганистане

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку