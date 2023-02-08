"Мы будем с вами столько, сколько потребуется": Байден заявил о том, что Америка едина в поддержке Украины

Американский лидер пообещал, что США будут поддерживать Украину, столько, сколько нужно.
Президент США Джо Байден напомнил о жестокой войне против Украины.
Об этом он сказал во время выступления в Конгрессе США с ежегодным посланием к нации.
«Убийственное нападение, напоминающее о смертях и разрушениях, которые Европа переживала во Вторую мировую войну. Путинское вторжение стало испытанием для нашей эпохи. Испытанием для всего мира», - уверен американский лидер.
Он добавил, что в зале Конгресса присутствует посол Украины в США Оксана Маркарова.
«Она представляет не только свою нацию, но и мужество своего народа. Посол, Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько потребуется», - подчеркнул Джо Байден.
Его слова зал поддержал бурными аплодисментами.
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