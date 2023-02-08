Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Мы будем с вами столько, сколько потребуется": Байден заявил о том, что Америка едина в поддержке Украины

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
497
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Мы будем с вами столько, сколько потребуется": Байден заявил о том, что Америка едина в поддержке Украины

Фото: Associated Press

Американский лидер пообещал, что США будут поддерживать Украину, столько, сколько нужно.

Президент США Джо Байден напомнил о жестокой войне против Украины.

Об этом он сказал во время выступления в Конгрессе США с ежегодным посланием к нации.

«Убийственное нападение, напоминающее о смертях и разрушениях, которые Европа переживала во Вторую мировую войну. Путинское вторжение стало испытанием для нашей эпохи. Испытанием для всего мира», - уверен американский лидер.

Он добавил, что в зале Конгресса присутствует посол Украины в США Оксана Маркарова. 

«Она представляет не только свою нацию, но и мужество своего народа. Посол, Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько потребуется», - подчеркнул Джо Байден.

Его слова зал поддержал бурными аплодисментами.

Читайте также:

Байден едет в Европу: какая цель визита и какие страны посетит?

Байден едет в Европу: какая цель визита и какие страны посетит?

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
497
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация