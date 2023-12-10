"Мы будем вечным Ночной Дозором": Портников о Третьей мировой и будущем Украины

Портников сравнивает 24 февраля 2022 года с выстрелом в Сараево 1914 года.

Политический эксперт и журналист Виталий Портников считает, что Третья мировая война по большому счету уже началась.

Такое мнение он высказал в интервью "Суспильному".

"По большому счету, она (Третья мировая. – Ред.) уже идет. Потому что политического решения разногласий между так называемыми рыночными демократиями (США и глобальное Запад. – Ред.) и рыночными диктатурами (Китай, РФ – Ред) нет", – говорит эксперт.

По его мнению, ситуация в мире сейчас как перед Второй мировой. Но ядерное оружие побуждает большие страны более осторожно относиться к применению сил.

Портников сравнивает 24 февраля 2022 года с выстрелом в Сараево и убийством австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году.

Украина – полигон

"Это война полигонов и диверсий. Полигоны — это Украина, Ближний Восток. И будут еще другие. Корейский полуостров, регион Сахель в Африке, конфликты в Латинской Америке — например, между Венесуэлой и Гайаной. Если Мексика начнет стремительно набирать экономические обороты и вытеснять Китай, возможен конфликт в Тайваньском проливе

Но это только контуры. Возможны варианты на линии Босния, Сербская Республика, Сербия, Косово. Есть еще постсоветское пространство. Россия против Казахстана, если Казахстан "слишком" уходит в сторону Китая. Южный Кавказ", – говорит эксперт.

РФ более устойчива, чем надеялись украинцы

Портников объясняет, что РФ оказалась более устойчивой в экономическом плане, чем СССР. Поэтому ее распад в ближайшее время – маловероятен.

Он призывает думать "не о упадке РФ, а о том, как отбиться от врага и получить гарантию того, что будем частью цивилизованного мира".

Украина – "Ночной дозор"

Портников провел аналогию со всемирно известным сериалом "Игра престолов".

"Прекрасная метафора из "Игры престолов": мы сейчас, как "одичалые", которые бегают и воюют с этими вечными мертвецами. А наша задача – попасть за Стену. Быть "Ночным дозором". Это максимум наших цивилизационных достижений. Мы будем вечным" Ночным дозором "цивилизованного мира. Больше никуда не попадем. Это география. Наша задача №1 на следующие десятилетия – за Стену. В зрительскую ложу", – подытожил он.

Ранее Витлий Портников объяснил, почему Украина не может перенести войну на территорию РФ и призвал готовиться к конфликту на десятилетия

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