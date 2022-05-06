"Мы ценим одинаковые вещи — свободу, землю и собственную культуру": Зеленский обратился к парламенту Исландии

Украинский президент в своей речи напомнил о более тысячелетней истории отношений исландского и украинского народов и отметил общие ценности для граждан обоих государств.

В пятницу, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Исландии.

В своем выступлении украинский лидер выразил восхищение тем, как в непростых природных условиях народ Исландии организует высокий уровень социальной жизни, а государство создает безопасность для своих граждан. Он отметил, что Украина имеет более комфортные условия для жизни, но сегодня из-за войны, которую развязала Россия, страдает больше, чем эта островная страна от вулканов и других стихийных бедствий.

Владимир Зеленский подчеркнул, что планы Кремля относительно Украины предполпгают полную ассимиляцию украинцев, превращение их в дешевую рабочую силу и захват богатых природных ресурсов нашей страны. Он подчеркнул, что Россия посягает на свободу и демократию не только в Украине, но и несет угрозу остальному цивилизованному миру.

Украинский президент призвал народ Исландии поддержать введение антироссийских санкций и присоединиться к послевоенному восстановлению нашего государства - как давних друзей украинского народа.

ТСН.ua публикует полный текст речи украинского лидера перед самым древним парламентом мира, которым считается исландский Альтинг.

"Украина и Исландия связаны на самом деле очень тесно. Наши культуры хорошо знакомы друг с другом уже более тысячи лет. Наши предки легко находили общий язык, и это прослеживается сейчас и в нашем, и в вашем языке.

Мы живем на разных концах Европы, в разных условиях – естественных, экономических, безопасных. Но мы ценим одинаковые вещи – и в Kaenugardi (так исландцы называют Киев, — ТСН ), и в Рейкьявике. Безусловно, свободу. Землю, которой владеем по праву. И собственную культуру, которая не только показывает нашу самобытность, отделяя нас от соседних народов, но и сохраняет для нас и наших детей связь со всеми предыдущими поколениями. Все это в Украине – под российскими ударами.

Что останется от Украины, если Россия будет успешна в своей войне против нашего государства? Российские оккупанты несут тиранию, не допускающую никакой свободы. Они хотят присвоить нашу землю. Они уже давно рассказывают об Украине, что мы вроде бы не имеем права на самостоятельное существование. И они хотят стереть любые упоминания о нашей культуре. Несмотря на то, что наша культура имеет более чем тысячелетние корни!

Я знаю, как живут в вашей стране. Что запоминается больше всего, это ваша способность в объективно непростых и требовательных природных условиях организовать социальную жизнь так, чтобы чувствовалось счастье, чтобы была достаточная безопасность для обычных людей и чтобы работала настоящая демократия.

Когда видишь ваши города, видишь ваши общины, когда видишь ваших людей, видишь именно это – как работает свобода, как работает культура. И какой хороший результат они приносят на земле.

В нашей части Европы природные условия объективно более легкие. Больше солнца, наверное, больше возможностей для сельского хозяйства, более легкие возможности для контактов между людьми. Нам не угрожают штормы в океане и извержения вулканов. Кажется, сама природа здесь у нас, в Украине, и у наших соседей старалась помочь людям.

Но взгляните на полномасштабную войну, продолжающуюся на нашей земле. Взгляните на то, что делают российские военные. Даже в таких комфортных условиях они умудрились создать ад.

Зачем? Чтобы у нас никогда не было демократии. Чтобы у нас никогда не было независимости. Чтобы нашу землю, нашу природу можно было использовать вопреки нашим интересам. Чтобы наши ресурсы работали на чужое государство. И чтобы наши люди были просто молчаливой рабочей силой.

Я прошу вас обратить внимание только на один показательный факт: уже более 500 тысяч наших людей депортированы в Россию. Их заставили туда уехать. У них отнимают все, забирают документы, их оставляют без средств связи. Их отправляют в отдаленные регионы чужой земли, отдаленные регионы России. Пытаются там ассимилировать. Силой!

500 тысяч депортированных людей. Это большое количество. Это, как вам известно – больше, чем общая численность населения вашей прекрасной страны. Потрясающий масштаб ужаса!

Уверен, вы знаете об убийстве российскими оккупантами десятков тысяч жителей города Мариуполя. Уверен, вы слышали о военных преступлениях, которые российская армия совершает против наших гражданских людей, в частности, в нашем городе Буче.

Куда бы ни пришли оккупанты в Украине, они сразу начинают искать каждого, кто работал на наше государство. Кто служил в нашей армии. Ищут журналистов, ищут активистов. Захватывают представителей местного самоуправления. То есть, всех, кто может бороться за свободу. На своей земле, на нашей земле. Ради того, чтобы свободно жить, как хочется людям, как того хочет наш народ.

Дамы и господа!

Очевидно, что война России против Украины – не просто попытка захватить одну страну и разрушить жизнь в ней. Нет! Это посягательство на свободу как таковую. И поэтому для всех свободных людей мира важно, чтобы наша страна не оставалась один на один в противостоянии с Россией. Важно, чтобы каждый народ помогал.

Я благодарен вашему народу за шаги, которые вы сделали, в частности, поддержав санкции против Российской Федерации.

Я благодарен также за поддержку разного уровня, который вы предоставляете нашему государству. Но призываю вас не останавливаться.

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Призываю ваше правительство, ваших дипломатов и ваших людей быть адвокатами усиления давления на Россию. Быть адвокатами свободы. Во всех направлениях. Никакой торговли с тиранией. И прежде всего нужен отказ от российской нефти, нефтяных смесей и нефтепродуктов. Никаких финансовых связей с тиранией. Никакой политической помощи тирании.

Неважно, большое по размерам имело государство. Когда мы защищаем свободу, имеет значение взнос абсолютно каждого.

Мы в Украине определенно верим в победу. Делаем все, чтобы выгнать захватчиков и освободить нашу землю и наших людей. Я не могу назвать время, когда это свершится. Но мы уже готовимся к восстановлению нашей страны.

И чтобы обеспечить по-настоящему свободную и комфортную жизнь, чтобы гарантировать благосостояние наших людей, мы приглашаем наших друзей и только друзей принять участие вместе с нами в реализации программы восстановления Украины.

Я приглашаю вашу страну, ваши компании принять участие в восстановлении Украины, в частности, в энергетической модернизации нашего государства. Чтобы ваш опыт энергоэффективности помог нам и нашим людям.

Уверен, скоро сможем приступить к этой работе. Но сначала защитим свободу. Нашу общую свободу. Мы это сделаем.

Спасибо Исландия! Слава Украине! "

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к датскому народу в годовщину освобождения Дании от нацистов.

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