Мы четко знаем, где рядом с нашими границами чужая армия, ее численность и планы – Зеленский

Мы четко знаем, где рядом с нашими границами чужая армия, ее численность и планы – Зеленский

Государство ежедневно следит за ситуацией и просчитывает разные сценарии.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в государстве знают, где рядом с нашими границами чужая армия, ее численность, локации, оснащение и планы.

Об этом глава государства сказал в видеообращении в понедельник, 14 февраля.

"Мы уверены в себе, но не самоуверены. Мы понимаем все риски. Ежедневно, мы постоянно следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия. Мы четко знаем, где рядом с нашими границами чужая армия, ее численность, ее локации, оснащение и ее планы", – сказал Зеленский.

"Нам есть что противопоставить. У нас прекрасная армия. Наши ребята, девушки имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем 8 лет назад", — добавил президент.

Добавим, что во время своего видеообращения по поводу российской агрессии Зеленский также заявил, что решил ввести в Украине новый праздник – День единения, который будет отмечаться 16 февраля.

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