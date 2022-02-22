"Мы давно и ко всему готовы": полный текст обращения Зеленского к украинцам из-за российской агрессии

"Мы давно и ко всему готовы": полный текст обращения Зеленского к украинцам из-за российской агрессии

Он утверждает, что причин для бессонной ночи нет.

Своими решениями по признанию "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует свои войска на Донбассе, находившиеся там с 2014 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам заседания СНБО, говорится на сайте главы государства.

"Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, по его словам, признание "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках "нормандской четверки".

"Это подрывает мирные усилия и разрушает существующие переговорные форматы. Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года. Страна, которая восемь лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет", – отметил президент Украины.

Владимир Зеленский сообщил, что обсудил сложившуюся ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Также запланирован телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совета Безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации. Также инициирован созыв заседания Совета Безопасности ООН и проведение специального заседания ОБСЕ.

"Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и последующей эскалации", — подчеркнул Президент.

Кроме того, по словам Владимира Зеленского, инициирован экстренный созыв саммита "нормандской четверки".

"От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки. Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами", – подчеркнул глава государства.

Президент заверил, что Украина отдана политико-дипломатическому урегулированию и не поддается провокациям.

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"Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами – правда. И правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков – вы будете обо всем этом знать. Сейчас нет никаких причин для хаотических действий. Сделаем все, чтобы так было и дальше", – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех граждан Украины, которые в очередной раз доказывают, что украинцы – умная и мудрая нация и, несмотря на все, сохраняет холодную голову, реагирует спокойно и взвешенно.

"Мы давно и ко всему готовы. Но причин для вашей бессонной ночи нет", – отметил президент.

Как сообщалось ранее, президент страны-агрессорки Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и "ЛДНР".

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине по признанию Россией "независимости" "ЛДНР".

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